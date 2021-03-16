Владелец TikTok наймет специалистов для запуска производства чипов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис обмена короткими видео TikTok, разместила по меньшей мере десяток вакансий, связанных с производством полупроводников, сообщает Bloomberg. Компания, в частности, ищет инженеров-электронщиков и разработчиков программного обеспечения в Шанхае и Пекине.

Представитель ByteDance подтвердил, что компания ищет специалистов и изучает инициативы в этой отрасли, в том числе - создание серверных чипов по проектам Arm Ltd.

ByteDance стала самым дорогим в мире стартапом благодаря успеху TikTok и его китайской версии Douyin. По некоторым данным, компания, стоимость которой оценивается в $180 млрд, рассматривает возможность проведения IPO части своего бизнеса в Гонконге.

ByteDance может разработать микросхемы, специально предназначенные для обработки данных и создания систем ИИ-рекомендаций для социальных сетей компании, отмечает Bloomberg.

Отрасль производства чипов является приоритетной для компартии КНР. Во время прошедшей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей власти обещали увеличить расходы и способствовать исследованиям в области передовых чипов и искусственного интеллекта (ИИ) в попытке конкурировать с США.

Китайский интернет-гигант Baidu Inc., конкурент ByteDance, недавно привлек $230 млн для подразделения микросхем систем искусственного интеллекта перед возможным выделением бизнеса в отдельную компанию.