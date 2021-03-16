Акции "Норникеля" упали, выросли TCS и "Белуга"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги во вторник при возросшей волатильности на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, где выросли фондовые индикаторы и просела нефть (Brent опустилась к $68 за баррель) в преддверии итогов заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи успел обновить утром исторический максимум выше 3600 пунктов и опуститься днем ниже 3550 пунктов, лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" на корпоративных новостях и раллировали расписки TCS Group и бумаги ПАО "Белуга групп".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3589,83 пункта (+0,15%, максимум дня и новый пик - 3602,18 пункта), индекс РТС - 1552,81 пункта (+0,6%); динамика основных blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 5,7%.

Доллар подрос до 72,84 рубля (+0,03 рубля), доходность 10-летних UST составила 1,604% годовых (-0,2%).

Подорожали расписки TCS Group (+5,7%), акции "Яндекса" (+3,5%), "Интер РАО" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+1,3%), расписки Ozon (+1,3%), бумаги ВТБ (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), Сбербанка (+0,7% и +0,3% "префы"), "РусГидро" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-3,9%), "Татнефти" (-1,5%), UC Rusal (-1,1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Негативом для акций "Норникеля" стали известия, что компания из-за аварий на рудниках сократит производственные показатели в текущем году. По оценке ГМК, производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее утвержденного прогноза), 65 тыс. тонн меди (16% от прогноза) и на 22 тонны металлов платиновой группы.

Согласно ожиданиям компании, рудник "Октябрьский" (объем добычи - 5,0 млн тонн руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля - мае. Начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, доходность по 10-летним гособлигациям США во вторник опускалась ниже 1,59%, что поддержало акции мировых технологических компаний, а на российском рынке - бумаги "Яндекса".

Доходности UST прервали свой рост и снизились после публикации слабых данных по американской экономике за февраль: снизилось промпроизводство (-2,2% м/м) и розничные продажи (-3% м/м). Использование производственных мощностей снизилось с 75,5% до 73,8%, тогда как до пандемии этот показатель находился на уровне 77%. Все это снижает инфляционные риски и сигнализирует о том, что экономика США далека от перегрева, отмечает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, приостановка роста рынка акций РФ пока выглядит естественной, на дневных графиках индексов нет сигналов для развертывания активной игры на понижение. С вакциной AstraZeneca против COVID-19 возникли неясности, а в Италии с 15 марта вновь ужесточились коронавирусные ограничения. Потребление нефти в Европе в такой ситуации может и не расти, поэтому котировки "черного золота" снижаются.

Часть инвесторов выбрала выжидательную позицию перед заседанием ФРС США. Расходы на стимулирование экономики США в размере $1,9 трлн начались с субботы, и в связи с этим интересно узнать, обновит ли ФРС свою оценку "постковидного" роста экономики США. Жизнь в США должна войти в обычное русло, и такие оценки очень важны для динамики роста акций традиционных секторов.

Учитывая, что недавно индекс МосБиржи вышел из бокового диапазона вверх, задача трейдеров довольно проста: купить акции на коррекции и желательно как можно ближе к точке пробития 3520 пунктов. Рынок так же легко может войти в режим масштабной коррекции, но для начала в этот режим должны войти цены на нефть. СМИ сообщают о том, что "сланцевые нефтяники в США просыпаются", однако масштабного падения котировок нефти пока нет. Играть на понижение в нефти марки Brent можно будет не раньше, чем котировки по закрытию дня будут $67 за баррель или ниже - тогда появится перспектива снижения до $62,5 и далее до $58 за баррель, считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром индекс МосБиржи переписал исторический максимум, превысив 3600 пунктов, однако слабость нефти и некоторая перекупленность российского рынка заставила инвесторов проявлять осторожность. Спросом пользовались бумаги финансового сектора на фоне усиления ожиданий повышения ставки ЦБ РФ, что предполагает увеличение банковских доходов от безрисковых инвестиций. Расписки TCS Group обновили максимумы - многие новые инвесторы рассматривают организацию не в качестве кредитной структуры, а как компанию высоких технологий. Выросли акции "ВСМПО-Ависма" на фоне ожиданий увеличения заказов на титан со стороны авиастроителей в условиях восстановления спроса на авиаперевозки. Упали бумаги "Норникеля" на фоне просевших цен на металлы и оценок потенциальных потерь производства ГМК из-за аварий на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский".

В России инфляционное давление остается высоким, и значимую часть в нем занимает отрицательная доходность рубля. Однако в ЦБ РФ могут пересмотреть прогнозные показатели инфляции. Если верхняя граница на конец года будет повышена с текущих 4,2%, то вероятность ужесточения денежной политики станет выше. Перед заседанием регулятора в пятницу его представители не выступают в СМИ, но предыдущие выступления чаще указывали на нейтральные действия ЦБ с ужесточением риторики.

Мировые инвесторы также ждут результатов заседаний центральных банков, включая ФРС, Банк Англии и Банк Японии. Регуляторы "должны" подтвердить курс на сверхмягкую денежную политику для поддержания выхода из коронавирусного кризиса. В Европе меры поддержки могут быть расширены из-за срыва компании вакцинации - Италия, Франция, Испания, Германия и Швеция приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Также в Европе уже серьезно обсуждают возможность заключения соглашения о поставках российской вакцины.

Нефть остается под давлением двух основных идей: срыва кампании вакцинации в Европе (это может затянуть процесс экономического восстановления, а также отразиться на потреблении нефтепродуктов) и роста запасов сырья в США. Впрочем, если учитывать возвращение в строй около 1,6 млн баррелей перерабатывающих мощностей за прошлую неделю, то рост запасов не должен быть существенным. Более того, может продолжиться сокращение запасов нефтепродуктов, показатели по которым уже на несколько процентов ниже среднего за пять лет. Кроме того, накануне руководители нескольких авиакомпаний отметили существенный рост спроса на авиаперелеты, что должно улучшить ситуацию с потреблением авиационного топлива и спросом на нефть.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам перестала расти и стабилизировалась в районе 1,6%. Вероятно, что американский рынок все же проявит осторожность, поскольку сохраняются некоторые вопросы к прогнозам и намерениям ФРС. Соответственно, до публикации итогового заявления и прогнозов движения индексов могут быть сдержанными. В России рынок реагирует на слабость нефти и снимает перекупленность, но поводов для резкого движения вниз на текущий момент нет, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", в условиях нейтрального новостного фона (представители центробанков хранят молчание в преддверии заседаний регуляторов) внимание инвесторов переключилось на коронавирус. Так, негатив исходит от сообщений о наличии серьезных осложнений у некоторых пациентов, получивших вакцину AstraZeneca. В связи с этим ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, остановили применение вакцины. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать использовать вакцину, отмечая незначительность осложнений. Прекращение использования AstraZeneca дополнительно замедлит темпы вакцинации в ЕС, которые и так находятся на относительно низком уровне из-за проблем с поставками вакцин. Эта новость усиливает опасения начала третьей волны пандемии (Германия уже заявила о ее начале), что ухудшает перспективы восстановления экономики и негативно для рынков.

Нефть проседает на фоне ухудшения темпов вакцинации в ЕС, хотя рынок продолжают поддерживать решение стран ОПЕК+ и принятие мер экономической поддержки. Сейчас внимание рынка будет сосредоточено на размере запасов нефти и нефтепродуктов в США, находящихся на рекордно высоком уровне после аномальных холодов. В ночь на среду будет опубликована оценка запасов Американским институтом нефти (API) - ожидается рост запасов нефти на 2,7 млн баррелей и падение запасов нефтепродуктов.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,4-0,9%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Розничные продажи в США в феврале упали на 3% при прогнозах сокращения на 0,5%. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Кроме того, промпроизводство в США в феврале снизилось на 2,2%, тогда как ожидалось повышение на 0,3%.

Двухдневное заседание Федрезерва США завершится в среду, инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания относительно состояния экономики, а также узнать мнение руководства ЦБ по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке цены проседают на фоне новой волны карантинных мер в Европе в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $68,06 за баррель (-1,2% и -0,5% накануне), апрельская цена WTI - $64,35 за баррель (-1,6% и -0,3% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-4,1%), АДР HeadHunter (-3,6%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,4%), "Трубной металлургической компании" (-3,4%).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (-1,6%) закрыло сделку по покупке 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" (-0,2%) у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством, говорится в сообщении ТМК.

Группа "Русагро" (-1,6% ГДР) отложила корректировку дивидендной политики, поскольку не исключает возможностей для покупки активов в случае ухода с рынка некоторых игроков.

"Совет директоров считает, что такая волатильность, которая сегодня существует, увеличившаяся, может привести к тому, что некоторые игроки выйдут из бизнеса, и "Русагро" удастся купить эти активы. Именно поэтому было принято решение подождать еще один-два дивидендных периода до официального изменения дивидендной политики", - заявил гендиректор компании Максим Басов в ходе онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

В декабре Басов говорил, что компания может рассмотреть корректировку дивидендной политики и переход на выплату минимум 50% чистой прибыли. Текущая дивидендная политика "Русагро" предусматривает выплату не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Компания платит дивиденды дважды в год - по итогам первого полугодия и финальные за год.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (+40%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+10,9%), МКФ "Красный Октябрь" (+6,3% и +5,8% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (+4,9%), ПАО "Русская аквакультура" (+4,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,4%), "ВСМПО-Ависма" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 125,28 млрд рублей (из них 35,46 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 14,38 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,64 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").