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Brent подешевела до $67,9 на опасениях по поводу вакцинации от COVID

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов во вторник. Обеспокоенность инвесторов, в частности, вызывает приостановка применения вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в некоторых европейских странах, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 по московскому времени во вторник составляет $67,9 за баррель, что на $0,98 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,46 за баррель, что на $0,93 (1,42%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

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"Цены на нефть опускаются, поскольку рынок продолжает ставить под сомнение возможность сохранения "бычьего" тренда, которым начался этот год, в долгосрочной перспективе", - говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Массовая вакцинация остается ключевым фактором для усиления перспектив спроса на нефть, - отмечает он. - При этом опасения возникают в отношении будущего предложения".

ОПЕК+ продолжает ограничивать производство нефти, в то время как американские сланцевые производители, которые при таком уровне цен, который мы видим в настоящее время, традиционно наращивали добычу, "в этот раз действуют более осторожно, поскольку они фокусируются на позитивном денежном потоке и ограничивают новые заимствования", говорит Фрейзер.

"Это повышает эффективность стратегии ОПЕК+", - отмечает он.

Между тем глава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера считает, что пик спроса на нефть мог быть пройден в 2019 году, поскольку переход к экологически чистым источникам энергии ускоряется. Он также прогнозирует достижение пика потребления природного газа примерно в 2025 году, сообщает S&P Global Platts.

Этот прогноз аналогичен ожиданиям BP Plc (SPB: BP), которая в прошлом году заявила, что нефтяной спрос может никогда не вернутся к доковидному уровню в примерно 100 млн баррелей в сутки.

нефть

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