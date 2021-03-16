США не увидели попыток других стран вмешаться в технический аспект выборов-2020

При этом разведка США отметила, что Россия пыталась дискредитировать Джо Байдена

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США в 2020 году, говорится в докладе американского разведсообщества.

"У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах", - отмечается в документе.

При этом в нем отмечается, что некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

В документе утверждается, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена и поддержать Дональда Трампа.

"Мы считаем, что Россия осуществила операции (...), направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа и подрыва общественного доверия к электоральному процессу, а также усиление социополитических разногласий в США", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что "систематических кибератак", нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, из России зафиксировано не было.