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Володин назвал "истерикой от бессилия" слова Байдена о Путине

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко критически отреагировал на высказывание президента США Джозефа Байдена о Владимире Путине.

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну!", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению пресс-службы Госдумы, так Володин прокомментировал ответ Байдена на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "киллером". Слово killer, как известно, означает "убийца", однако на сленге оно может означать то, с чем чрезвычайно трудно справиться или чему тяжело противостоять.

Байден также заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна ответить за свои действия.

Госдума Вячеслав Володин Джозеф Байден Владимир Путин

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