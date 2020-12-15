Федеральным театрам компенсировали потерю 75% зрителей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Федеральным учреждениям культуры компенсировали выпадающие доходы из-за ограничения на максимальную заполняемость зала до 25%, сообщил телеканалу "Россия-24" гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

Большому театру уже компенсировали выпадающие доходы до 15 января. Компенсации идут на расходы театров, которые продолжают работать, добавил он.

"Правительство очень оперативно рассмотрело, решило этот вопрос и мы, на сегодняшний день, имеем на счете все средства, которые выделены правительством, чтобы у нас не было проблем с финансированием", - отметил Урин.

В ноябре он говорил, что ГАБТ потерял из-за пандемии не меньше 1,2 млрд рублей.

"Все-таки в отличие от весны сегодня театр работает, и планируется, что закрываться не будет, поэтому все, что касается нашего процесса по постановке новых спектаклей, как это спланировано, так мы и постараемся это сделать. Единственное, что может возникнуть - переносы премьер", - сказал он 15 декабря.

Театр также намерен показать все спектакли, запланированные на новогодние праздники, отмены могут возникнуть только из-за болезни артистов. Гендиректор театра отметил, что во вторник призвал сотрудников привиться от коронавируса, поскольку они по работе общаются с очень большим количеством людей.

Проблем с посещаемостью и с реализацией билетов в ГАБТе нет; по словам Урина, из-за уменьшения максимальной заполняемости зала, билеты раскупаются за 1,5 часа.