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Большой театр потерял из-за пандемии 1,2 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Большой театр из-за пандемии коронавируса потерял 1,2 млрд рублей, сообщил гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин.

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"На сегодняшний день эти потери по доходам (. . .) до октября составили около 50% всех доходов, которые у нас есть. А у нас доходы Большого театра только от продажи билетов 2 млрд 400 миллионов, вот подсчитайте - 50%", - сказал Урин в интервью телеканалу "Дождь".

По словам Урина, при работе с заполняемостью зала на 25% театр не будет покрывать расходов, которые необходимы для проведения спектаклей, поэтому он считает, что театры лучше закрыть, чем вводить ограничительные меры.

"Было бы принципиально важнее и точнее сказать: "Дорогие друзья, смысла нет, надо на какое-то время закрыть". И мы бы с пониманием отнеслись к этому. (...) Я сейчас спорю не столько о том, нужно ли принимать эти меры, а о том, какие меры и как они приняты, речь только об этом. Ничего страшнее, чем играть на пустой зал, нет. (...) Это чисто психологически сложно", - сказал он.

Урин также сообщил, что заболеваемость коронавирусом в театре идет на спад. "В общей сложности за это время отболело уже около 200 человек, то есть 200 человек болели COVID, но не забывайте, что у нас работает 3 400 человек. Пик был - 130 человек болели одновременно. На сегодняшний день - 90 человек, то есть у нас пошло снижение, люди выздоравливают, выходят на работу", - рассказал он.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении с 13 ноября ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. В числе новых ограничений - запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий. Для театров, кинотеатров и концертов было сделано исключение при условии, если зал будет заполнен только на четверть. После этого объявления Собянина в театральном сообществе Москвы заявили, что пребывают "в шоке" и сомневаются, что смогут работать на таких условиях.

Кроме того, 11 ноября департамент культуры Москвы рекомендовал театрам, музеям и концертным площадкам ввести регистрацию посетителей и сотрудников на входе с помощью SMS или QR-кода, как это было ранее сделано в ночных развлекательных заведениях.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Большой театр Коронавирус

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