Фондовый рынок США снизился вслед за акциями технологических компаний

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне распродажи акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США.

Днем ранее Dow Jones впервые превысил отметку в 33000 пунктов на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс S&P 500 в среду также обновил рекордный максимум.

Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а объем программы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Кроме того, ФРС повысила прогнозы роста ВВП США на ближайшие два года. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в 2022 году. В декабре предполагалось повышение соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавируса кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Инвесторы продолжают распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики, отмечает The Wall Street Journal. Доходность десятилетних US Treasuires превысила отметку в 1,7% впервые с января 2020 года.

Наибольшее давление испытали акции крупных технологических компаний. Цена бумаг Apple Inc. упала на 3,4% в четверг, Alphabet Inc. - на 2,9%, Microsoft Corp. - на 2,7%, Facebook Inc. - на 1,9%. Бумаги Tesla Inc. рухнули на 6,9%.

Также заметно подешевели акции энергетического сектора на фоне падения цен на нефть из-за беспокойства инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на фоне третьей волны пандемии коронавируса в некоторых европейских странах.

Статданные, обнародованные министерством труда США в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 45 тыс. - до 770 тыс. человек. Это максимальный показатель за последний месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 725 тыс., а не 712 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 700 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в марте достиг максимального уровня почти за 50 лет. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, выросло до 51,8 пункта по сравнению с 23,1 пункта в феврале. Положительное значение индекса говорит об усилении активности в производственной сфере региона, отрицательное - об ослаблении.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 23 пунктов. Респонденты WSJ ожидали в среднем 22 пунктов.

Котировки акций Dollar General Corp. упали на 4,7% в четверг после опубликования отчетности. Американский оператор сети дисконтных магазинов увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 финансового года, но показатели не оправдали ожиданий рынка, и компания дала слабый прогноз на текущий год.

Бумаги Accenture Plc прибавили цене около 1%. Глобальная консалтинговая компания отчиталась о превысившей ожидания прибыли и выручке во втором финансовом квартале и повысила прогноз на текущий финансовый год в целом.

Цена бумаг Six Flags Entertainment Corp. снизилась на 1,7%. Оператор тематических парков объявил о возобновлении работы трех своих парков - двух в Калифорнии и одного в Мексике - начиная с 18 марта. Накануне Walt Disney Co. сообщила, что откроет два тематических парка в Калифорнии 30 апреля. Бумаги Walt Disney подешевели на 1,5%.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. уменьшилась на 0,8%. Американская копания, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, объявила о запуске газированного напитка со вкусом манго Pepsi Mango 22 марта. Он стал первым новым напитком компании в линейке с фруктовыми ароматами за последние пять лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 153,07 пункта (0,46%) и составил 32862,3 пункта, достигнув ранее сессионного рекорда.

Standard & Poor's 500 снизился на 58,66 пункта (1,48%) - до 3915,46 пункта.