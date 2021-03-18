Индекс Dow Jones впервые завершил торги выше 33000 пунктов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в среду повысились на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом Dow Jones впервые по итогам торгов превысил 33000 пунктов.

Индекс S&P 500 также обновил рекордный максимум.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 16-17 марта. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 гг., а также прогнозы инфляции.

Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Доходность десятилетних US Treasuires в среду поднялась до 1,645% с 1,617% днем ранее. Повышение доходности гособлигаций в последние недели оказывало давление на рынки акций, особенно на бумаги технологических компаний, отмечает CNBC. При этом скачок доходности вызвал ротацию в стоимостные акции из акций роста. Уверенные темпы вакцинации и смягчение карантинных мер также поддержали акции компаний, которые могут выиграть от ускорения экономической активности.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 10,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,421 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Значение показателя стало минимальным за последние шесть месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,584 млн, а не 1,58 млн, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение числа новостроек в прошлом месяце до 1,56 млн с объявленного ранее январского уровня, сообщает Trading Economics.

Цена акций Lands End Inc. подскочила на 9,7%. Ритейлер одежды отчитался о превысивших прогнозы финансовых результатах за квартал, завершившийся 29 января. Чистая прибыль компании снизилась до $0,6 на акцию с $0,78 на акцию годом ранее, но превзошла прогноз аналитиков Refinitiv, который составлял $0,56 на акцию. Выручка Lands End сократилась на 2% - до $538,4 млн. Однако эксперты ожидали, что она составит $530,9 млн.

Котировки строительной компании Lennar Corp. (SPB: LEN) выросли на 13,8%. Компания увеличила скорректированную прибыль в первом финансовом квартале до $2,04 на акцию с $1,27 на акцию при прогнозе Zacks Investment Research на уровне $1,65 на акцию. Квартальная выручка компании составила $5,33 млрд и превысила прогноз, который предполагал показатель в $5,08 млрд.

Акции Plug Power Inc. упали в цене на 7,9%. Американский разработчик топливных элементов сообщил о необходимости произвести пересчет финансовой отчетности за 2018 и 2019 финансовые годы, а также некоторых квартальных результатов за 2019 и 2020 годы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 МСК вырос на 189,42 пункта (0,38%) и составил 33015,37 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 11,21 пункта (0,29%) - до 3974,12 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 53,64 пункта (0,4%) и составил 13525,20 пункта.