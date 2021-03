Старейший банк США инвестировал в криптовалютный стартап в Нью-Йорке

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Старейший банк США Bank of New York Mellon Corp. инвестировал денежные средства в криптовалютный стартап Fireblocks.

Инвестиции являются частью более крупного раунда финансирования. Стартап со штаб-квартирой в Нью-Йорке привлек $133 млн от инвесторов, включая хедж-фонд Coatue Management LLC и венчурные компании Ribbit Capital и Stripes, говорится в сообщении Fireblocks.

При этом BNY Mellon не раскрывает размер вложений.

Fireblocks разрабатывает инструменты для безопасного хранения и перевода биткойнов и других криптовалют.

BNY Mellon планирует использовать технологии Fireblocks для нового бизнеса, о создании которого банк сообщил в прошлом месяце.

Банк объявил в феврале, что начнет осуществлять операции с биткойнами и другими криптовалютами в интересах своих клиентов. Как сообщалось, BNY Mellon сформировал команду из руководителей, которые будут искать возможности для включения цифровых активов во все направления его деятельности. Команду возглавил Майк Демисси, глава отдела инновационных решений BNY Mellon.

Fireblocks была основана в 2018 году. В результате раунда финансирования стоимость компании превысила $900 млн, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. На текущий момент Fireblocks суммарно привлекла $179 млн.

Bank of New York Mellon Corp. образован 1 июля 2007 года в результате объединения Bank of New York Co. (основан в 1784 году и является старейшим банком США и 20-м старейшим в мире) и Mellon Financial Corp.