Новак заявил, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется, приводит пресс-служба правительства РФ слова и.о. вице-премьера Александра Новака.

Ранее во вторник Новак, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для увеличения добычи нефти, заявил "Интерфаксу", что пока возможность анализируется: "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует".

Пресс-служба правительства дополнительно приводит уточняющее заявление и.о. вице-премьера: "Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется".

"Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния", - приводит слова Новака пресс-служба.

Ранее он сообщил, что Россия во втором квартале 2024 года вместо уменьшения экспорта нефти и нефтепродуктов добровольно с рядом стран ОПЕК+ снижает производство нефти из-за необходимости соответствовать вкладу в сокращение добычи других стран.

Так, к июлю РФ должна сократить добычу до 9 млн баррелей в сутки, что будет соответствовать уже удерживаемому уровню Саудовской Аравии.

"Но я хочу сказать, что мы в постоянном режиме мониторим ситуацию, и это наш план на второй квартал, мы договаривались с нашими коллегами, что эти добровольные сокращения могут корректироваться в случае необходимости (...) в сторону увеличения предложения. Это постоянный процесс", - подчеркивал Новак.

Между тем большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ждет, что ряд стран ОПЕК+ продлит свои сокращения в 2 млн б/с, возможно сразу на второе полугодие. Небольшая часть прогнозирует увеличение добычи на 1,1 млн б/с.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ и полноформатная министерская встреча пройдут 1 июня. Однако "добровольцы" ОПЕК+ собираются и принимают решения без привязки к датам полноформатных встреч.