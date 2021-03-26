Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 г.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" по итогам состоявшегося 25 марта заседания рекомендовал общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2020 год, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, за девять месяцев 2020 года ЧТПЗ выплатил дивиденды в 6,55 рубля на акцию, общая сумма составила 2 млрд 2,311 млн рублей. Тогда на выплату была направлена часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.