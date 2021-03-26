Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:02Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 777 130+574 994

Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 г.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" по итогам состоявшегося 25 марта заседания рекомендовал общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2020 год, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, за девять месяцев 2020 года ЧТПЗ выплатил дивиденды в 6,55 рубля на акцию, общая сумма составила 2 млрд 2,311 млн рублей. Тогда на выплату была направлена часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

ЧТПЗ

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Сменился председатель правления Тинькофф банка

Сменился председатель правления Тинькофф банка
Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

Нефть продолжила дешеветь, несмотря на блокировку Суэцкого канала

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Песков не согласен с тем, что финрынок РФ лихорадит в ожидании санкций США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');