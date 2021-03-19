Греф выразил надежду, что экстремальных санкций против РФ не будет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что экстремальных санкций со стороны США в отношении России не будет и обсуждать выкуп госдолга при помощи ликвидности Банка России не потребуется.

Как заявил на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов (он также возглавляет набсовет Сбербанка), Минфин России в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке ОФЗ.

Отвечая на вопрос журналистов, участвует ли Сбербанк в дискуссиях на эту тему, Греф в пятницу заявил, что пока банк не ведет каких-либо переговоров.

"Мы не участвуем пока (в этой дискуссии - ИФ). Это, наверное, какая-то превентивная мера - "что будет в случае, если", поэтому я бы сейчас не комментировал. Будем надеяться, что обойдется без каких-то экстремальных санкций и такого рода обсуждение не потребуется. Но если это возникнет, наверное, придется это обсуждать. Но пока мы в этом не участвуем", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Программой заимствований на текущий год предусмотрен валовый объём привлечения средств через выпуск ОФЗ на 2,9 трлн рублей, чистый - 2,7 трлн рублей. Однако этот объём может быть сокращён в связи с получением в 2020 году бюджетом РФ дополнительных ненефтегазовых доходов на сумму порядка 600-700 млрд рублей, которые в виде остатков перешли на текущий год. Как пояснял замминистра финансов РФ Владимир Колычев, объем госзаимствований может быть сокращен в той части, в которой она увеличилась в этом году в соответствии с переходными положениями к применению бюджетного правила в 2022 году в полном объеме.

"Имеется в виду, что у нас по бюджетному правилу допускается первичный дефицит при структурном уровне цен на нефть порядка 585 млрд рублей, в этом году он был увеличен (на 875 млрд рублей - ИФ) за счёт дополнительных заимствований. И так как в прошлом году ненефтегазовые доходы превысили наши прогнозы из-за более динамичного восстановления экономики, эти остатки, которые сформировались по итогам прошлого года, могут быть направлены на увеличение расходов, не прибегая к дополнительным заимствованиям, которые сейчас заложены в бюджете", - пояснял он.

По словам Силуанова, в 2021 году на аукционах по размещению ОФЗ на иностранных инвесторов приходится 20-25% объемов. "Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы перестанут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видим хороший интерес", - говорил министр 17 марта. Однако, по его словам, "если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решения, как нам действовать в этой ситуации".