ЦБ РФ в случае санкций на ОФЗ может помочь банкам ликвидностью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что будет, если будут какие-то дополнительные ограничения введены на долг. Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности ЦБ помогал бы решать таким финансовым институтам. Будем искать решение, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Программой заимствований на текущий год предусмотрен валовый объём привлечения средств через выпуск ОФЗ на 2,9 трлн рублей, чистый - 2,7 трлн рублей. Однако этот объём может быть сокращён в связи с получением в 2020 году бюджетом РФ дополнительных ненефтегазовых доходов на сумму порядка 600-700 млрд рублей, которые в виде остатков перешли на текущий год. Как пояснял замминистра финансов РФ Владимир Колычев, объем госзаимствований может быть сокращен в той части, в которой она увеличилась в этом году в соответствии с переходными положениями к применению бюджетного правила в 2022 году в полном объеме.

"Имеется в виду, что у нас по бюджетному правилу допускается первичный дефицит при структурном уровне цен на нефть порядка 585 млрд рублей, в этом году он был увеличен (на 875 млрд рублей - ИФ) за счёт дополнительных заимствований. И так как в прошлом году ненефтегазовые доходы превысили наши прогнозы из-за более динамичного восстановления экономики, эти остатки, которые сформировались по итогам прошлого года, могут быть направлены на увеличение расходов, не прибегая к дополнительным заимствованиям, которые сейчас заложены в бюджете", - пояснял он.

По словам Силуанова, в 2021 году на аукционах по размещению ОФЗ на иностранных инвесторов приходится 20-25% объемов. "Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы перестанут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видим хороший интерес", - сказал министр. Однако, по его словам, "если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решения, как нам действовать в этой ситуации".