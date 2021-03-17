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ЦБ РФ в случае санкций на ОФЗ может помочь банкам ликвидностью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что будет, если будут какие-то дополнительные ограничения введены на долг. Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности ЦБ помогал бы решать таким финансовым институтам. Будем искать решение, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

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Программой заимствований на текущий год предусмотрен валовый объём привлечения средств через выпуск ОФЗ на 2,9 трлн рублей, чистый - 2,7 трлн рублей. Однако этот объём может быть сокращён в связи с получением в 2020 году бюджетом РФ дополнительных ненефтегазовых доходов на сумму порядка 600-700 млрд рублей, которые в виде остатков перешли на текущий год. Как пояснял замминистра финансов РФ Владимир Колычев, объем госзаимствований может быть сокращен в той части, в которой она увеличилась в этом году в соответствии с переходными положениями к применению бюджетного правила в 2022 году в полном объеме.

"Имеется в виду, что у нас по бюджетному правилу допускается первичный дефицит при структурном уровне цен на нефть порядка 585 млрд рублей, в этом году он был увеличен (на 875 млрд рублей - ИФ) за счёт дополнительных заимствований. И так как в прошлом году ненефтегазовые доходы превысили наши прогнозы из-за более динамичного восстановления экономики, эти остатки, которые сформировались по итогам прошлого года, могут быть направлены на увеличение расходов, не прибегая к дополнительным заимствованиям, которые сейчас заложены в бюджете", - пояснял он.

По словам Силуанова, в 2021 году на аукционах по размещению ОФЗ на иностранных инвесторов приходится 20-25% объемов. "Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы перестанут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видим хороший интерес", - сказал министр. Однако, по его словам, "если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решения, как нам действовать в этой ситуации".

ЦБ РФ Антон Силуанов

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