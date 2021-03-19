Набиуллина заявила о близком к рекордному росте кредитования в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кредитование в РФ растет темпами, близкими к максимальным за последние годы, чему способствуют мягкие денежно-кредитные условия, на которые помимо ставки значимое влияние оказывают государственные льготные программы кредитования, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пока ключевая ставка не вернется в нейтральный диапазон, а его мы, по-прежнему, оцениваем от 5 до 6%, денежно-кредитные условия будут оставаться мягкими. Это продолжит поддерживать кредитование, которое в настоящее время растет годовыми темпами, близкими к максимальным в последние годы", - сказала он.

На денежно-кредитные условия, по ее словам, значимое влияние оказывают льготные программы кредитования, реализуемые правительством. "Дополнительное смягчение, которое они дают, зависит от объема программ, размера субсидирования и срочности кредитных инструментов, на которые они распространяются. Когда их объемы велики, это означает, что ЦБ вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Это необходимо, чтобы средние денежно-кредитные условия по экономике обеспечивали уровень совокупного спроса, соответствующий достижению цели по инфляции", - отметила Набиуллина.

Именно поэтому, отметила она, ЦБ считает необходимым, чтобы всеобъемлющие антикризисные программы кредитной поддержки были завершены после преодоления острой фазы экономического спада. "И настаиваем, что какие-либо программы постоянного действия могут носить только ограниченный и адресный характер. В противном случае за них заплатит не только бюджет, но и большая часть экономики, которая столкнется с более высоким уровнем процентных ставок", - сказала глава ЦБ.