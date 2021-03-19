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Глава ЦБ спрогнозировала инфляцию к концу года выше цели в 4%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ к концу 2021 года будет ниже текущего уровня (5,8% - ИФ), но выше цели в 4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Что касается прогноза по будущей инфляции, мы действительно его пересмотрели. Мы теперь ожидаем возвращения инфляции к нашей цели 4% в первой половине 2022 года. Что касается прогноза инфляции на конец этого года, мы его опубликуем в апреле, у нас в апреле опорное заседание, и мы будем обновлять весь прогноз, но сейчас могу сказать, что, по нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели - выше 4%", - сказала Набиуллина.

"Что касается пика, по нашей текущей оценке, мы сейчас находимся где-то вблизи пиков, в районе пиков, и исходим из того, что в апреле инфляция начнет постепенно снижаться, годовые показатели инфляции начнут постепенно снижаться, прежде всего, под влиянием эффекта базы", - добавила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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