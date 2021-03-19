ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экономика России вернется на докризисный уровень до конца 2021 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Мы свой прогноз по росту ВВП будем уточнять в апреле (в ходе опорного заседания 23 апреля - ИФ). Мы ожидаем, что рост продолжится и экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года", - сказала она.

Как сообщалось, в 2020 году ВВП РФ снизился на 3,1%.

ЦБ в этот раз не стал публиковать в заявлении свои прогнозы во динамике ВВП на 2021-2023 годы. Опорное заседание совета директоров, по итогам которого публикуется уточненный среднесрочный прогноз, будет следующим 23 апреля.

Согласно действующему прогнозу, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2021 году в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году – в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году – в интервале 2,0-3,0%.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в апреле министерство планирует его уточнить), в 2022 году – на уровне 3,4%, в 2023 году – 3,0%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце февраля, несколько консервативнее: в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,8%, а в 2022 году – рост лишь на 2,1%.