Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экономика России вернется на докризисный уровень до конца 2021 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Мы свой прогноз по росту ВВП будем уточнять в апреле (в ходе опорного заседания 23 апреля - ИФ). Мы ожидаем, что рост продолжится и экономика вернется к докризисному уровню до конца этого года", - сказала она.

Как сообщалось, в 2020 году ВВП РФ снизился на 3,1%.

ЦБ в этот раз не стал публиковать в заявлении свои прогнозы во динамике ВВП на 2021-2023 годы. Опорное заседание совета директоров, по итогам которого публикуется уточненный среднесрочный прогноз, будет следующим 23 апреля.

Согласно действующему прогнозу, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2021 году в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году – в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году – в интервале 2,0-3,0%.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в апреле министерство планирует его уточнить), в 2022 году – на уровне 3,4%, в 2023 году – 3,0%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце февраля, несколько консервативнее: в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,8%, а в 2022 году – рост лишь на 2,1%.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Новости по теме

Новости

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

ЦБ счел, что льготную ипотеку можно сохранить только до конца года

Набиуллина рассказала о выборе ЦБ в отношении ключевой ставки

Греф выразил надежду, что экстремальных санкций против РФ не будет

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Отбор газа из хранилищ РФ за сезон 2020-2021 гг. стал рекордным

Нефть Brent подешевела до $63,2 за баррель

Удвоение "Ленты" - версия 2.0. Обобщение

Удвоение "Ленты" - версия 2.0. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');