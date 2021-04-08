Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:56Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 133 103 075+683 936

Бывший миноритарий ЧТПЗ Федоров приобрел 11% завода "Римера-Алнас"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший миноритарий ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) Павел Федоров стал владельцем 11,01%-ной доли ООО "Римера-Алнас", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Сведения о новом совладельце "Римеры-Алнас" были внесены в ЕГРЮЛ 7 апреля.

Бывший основной владелец ЧТПЗ Андрей Комаров, который с 11 марта владел 100% уставного капитала "Римеры-Алнас", сократил свою долю в компании до 88,99%.

"Трубная металлургическая компания" в середине марта закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у Комарова. В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион - ГК "Римера" ЧТПЗ продал Комарову. В частности, сумма сделки по покупке Комаровым "Римеры-Алнас" составила 1,172 млрд рублей.

Тогда же, в марте, Федоров продал принадлежавшие ему 10,67% акций ЧТПЗ. Покупателем пакета выступила кипрская Starberry Limited (по состоянию на сентябрь прошлого года Starberry Limited входила в группу "Атон").

Завод "Алнас" - одно из крупнейших в России предприятий по производству погружного оборудования для нефтедобычи. Завод производит более 100 модификаций насосов, 50 модификаций двигателей, свыше 3 тыс. вариантов комплектации нефтепогружного оборудовани

ЧТПЗ ТМК Павел Федоров Андрей Комаров Римера-Алнас

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

ФАС и ЦБ согласовали покупку Совкомбанком банка "Восточный"

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Нефть Brent подешевела до $62,81 на фоне роста запасов бензина в США

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Рынок акций РФ подрос благодаря ослаблению геополитической напряженности

Экономический кризис

Глава JPMorgan призвал к новому "плану Маршалла" для восстановления экономики США

Уроки макроэкономического сопромата. Обобщение

Уроки макроэкономического сопромата. Обобщение

Кудрин счел, что выплаты семьям с детьми предотвратили существенный рост бедности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');