Бывший миноритарий ЧТПЗ Федоров приобрел 11% завода "Римера-Алнас"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший миноритарий ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) Павел Федоров стал владельцем 11,01%-ной доли ООО "Римера-Алнас", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Сведения о новом совладельце "Римеры-Алнас" были внесены в ЕГРЮЛ 7 апреля.

Бывший основной владелец ЧТПЗ Андрей Комаров, который с 11 марта владел 100% уставного капитала "Римеры-Алнас", сократил свою долю в компании до 88,99%.

"Трубная металлургическая компания" в середине марта закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у Комарова. В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион - ГК "Римера" ЧТПЗ продал Комарову. В частности, сумма сделки по покупке Комаровым "Римеры-Алнас" составила 1,172 млрд рублей.

Тогда же, в марте, Федоров продал принадлежавшие ему 10,67% акций ЧТПЗ. Покупателем пакета выступила кипрская Starberry Limited (по состоянию на сентябрь прошлого года Starberry Limited входила в группу "Атон").

Завод "Алнас" - одно из крупнейших в России предприятий по производству погружного оборудования для нефтедобычи. Завод производит более 100 модификаций насосов, 50 модификаций двигателей, свыше 3 тыс. вариантов комплектации нефтепогружного оборудовани