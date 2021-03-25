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ЦБ либерализует допуск иностранных ETF на российский рынок

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банк России либерализует регулирование и актуализирует требования в части листинга иностранных ETF на российских биржах. Соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

Сейчас допуск иностранных биржевых фондов на российский рынок регулирует приказ ФСФР России от 09.02.2010 №10-5/пз-н. В отличие от действующих норм приказа ФСФР, проект указания ЦБ не содержит требования по указанию в проспекте фонда российской биржи, на которой ценные бумаги фонда планируются к допуску к организованным торгам, а также требования о наличии российского брокера, являющегося уполномоченным лицом (AP) фонда.

Проект запрещает допуск к торгам ценных бумаг иностранного ETF со встроенным плечом (так называемые "левереджные" ETF), так как такие фонды несут повышенные риски для инвестора.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России, российская биржа сможет допускать ETF к организованным торгам без договора листинга при соблюдении уже действующих требований закона "О рынке ценных бумаг": ценной бумаге присвоены коды ISIN и CFI либо иностранный финансовый инструмент классифицирован Банком России в качестве ценной бумаги; выполнены требования к месту учреждения эмитента; бумага имеет листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям Банка России; информация о ценных бумагах раскрывается на русском языке или иностранном языке, используемом на финансовом рынке; иностранное право допускает обращение этих бумаг среди неограниченного круга лиц. В этом случае ценные бумаги ETF будут включаться в некотировальную часть списка российской биржи.

Предполагается, что иностранные биржевые инвестиционные фонды могут быть допущены к торгам в России, если они соблюдают сразу все условия. Во-первых, доходность таких ETF зависит от иностранного фондового индекса, который входит в перечень, определяемый самим регулятором. Как пояснили "Интерфаксу" в ЦБ, перечень индексов, которым должны будут следовать ETF для включения в список российской биржи, в настоящее время прорабатывается. "Он будет включать в себя в том числе фондовые индексы, в которые разрешено инвестировать активы НПФ", - отметили в пресс-службе регулятора.

Во-вторых, российская биржа должна нанять маркет-мейкера для поддержания объемов торгов, цены и спроса. При этом маркет-мейкер должен поддерживать объемы не менее 75% времени каждой основной торговой сессии и подавать заявку на покупку или продажу паев фонда, которая не может отклоняться от расчетной цены на более чем 3%. Объем сделок маркет-мейкера с ETF не должен быть меньше 1 млн рублей и быть не менее среднего дневного объема рыночных сделок с этим фондом за предыдущие 3 месяца. Биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера могут не исполняться, если такое количество не превышает три торговых дня в месяц.

В-третьих, средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за последние 3 месяца должна быть не менее чем 100 млрд рублей.

В-четвертых, биржа на своем сайте должна раскрывать информацию об этом фонде: ключевой информационный документ (КИД), содержащий описание характеристик, инвестиционной стратегии, инвестиционных рисков, результатов инвестирования и комиссий данного ETF. К тому же информация должна содержать в себе последнюю известную расчетную цену фонда и средний дневной объем рыночных сделок с ценными бумагами, эти сведения российская биржа должна получать у иностранной биржи, на которой был залистингован этот фонд первоначально.

Принятие указания предполагается во втором квартале 2021 года.

"Принятие проекта указания позволит в будущем российским биржам осуществлять листинг ценных бумаг крупных и надежных ETF, что даст российским инвесторам дополнительные инвестиционные возможности", - добавил представитель ЦБ.

"Сейчас те поправки, которые мы готовим ко второму чтению, с 1 октября сделают доступными ETF на хороших эмитентов на иностранные индексы. Чуть-чуть позже, может быть, через полгода через год, линейка иностранных ETF будет расширена. Но базовые ETF, которые позволяют делать вот это "ленивое" инвестирование на российском рынке, должны появиться. И мы знаем позицию двух бирж, которые глубоко "за" появление ETF. И позиция ЦБ РФ: коль уж мы разрешили инвестировать на глобальном рынке, то странно разрешать инвестировать в акции и не разрешать инвестировать в стратегии, которые более показаны нашему населению, которое не готово тратить время. Поэтому это появится от перфектных провайдеров, и биржи будут их выпускать так же, как сегодня выпускают иностранные ценные бумаги. Не будут отставать и наши БПИФ, я думаю, что конкуренция - это всегда хорошо. Наши производители БПИФ смогут предложить какую-то альтернативу: не полностью копию, а замешать с этим индексом частички российского рынка, и человек получит комплексное предложение - в одном ETF некую стратегию, которая покрывает и иностранный, и российский рынок. Поэтому я вижу здесь большую перспективу", - заявил 25 марта первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Банк России ФСФР Сергей Швецов ETF

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