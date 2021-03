МосБиржа зафиксировала в феврале рекордный приток частных инвесторов

Также был поставлен рекорд по активности частных инвесторов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа зафиксировала в феврале рекордный приток частных инвесторов: за месяц брокерские счета на бирже открыли 883,4 тыс. человек, а их общее число достигло 10,3 млн, говорится в сообщении биржи.

Для сравнения: в январе на МосБирже было открыто 626 тыс. брокерских счетов.

Активность частных инвесторов в феврале также была максимальной: сделки на бирже совершали 1,6 млн человек по сравнению с 448 тыс. человек в феврале 2020 года. А 8 февраля был зафиксирован рекорд по количеству активных клиентов - в этот день сделки заключали 540 тыс. человек.

В феврале частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 29,5 млрд рублей (в январе - 28,5 млрд рублей). Наибольший приток произошел на неделе с 22 по 26 февраля и составил 22,5 млрд рублей. Совокупный приток за последние 12 месяцев был равен 311,3 млрд рублей.

В облигации розничные инвесторы в прошлом месяце вложили 90 млрд рублей (против 50 млрд рублей месяцем ранее), в биржевые фонды (БПИФы и ETF) - 12,6 млрд рублей (14,3 млрд рублей). Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 74% - приходилась на корпоративные облигации, 22% - на государственные облигации, 4% - на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 41,3%, облигациями - 15,2%, на срочном рынке - 46,2%, на спот-рынке валюты - 13,4%.

По итогам февраля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,7 млн против 3,6 млн в январе. Оборот по счетам ИИС составил 142,8 млрд рублей, в структуре оборота 82,8% пришлось на сделки с акциями, 8,1% - с облигациями, 9,1% - с биржевыми фондами.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,8 млн счетов), Тинькофф банка (685,7 тыс. счетов) и банка ВТБ (557,8 тыс. счетов), среди брокерских компаний - клиентами БКС (178,9 тыс. счетов), "Открытие брокер" (более 107,4 тыс. счетов), "Финам" (73,3 тыс. счетов), среди управляющих компаний - клиентами УК "Сбер Управление активами" (253,6 тыс. счетов), УК "Альфа-Капитал" (50,5 тыс. счетов) и УК "Открытие" (33,2 тыс. счетов).

Популярными акциями среди частных инвесторов в феврале были бумаги "Газпрома" (18,4%), "Норникеля" (14,8%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (11,1% и 7,7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (9,4%), "Аэрофлота" (9,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (8%), ценные бумаги "Яндекса" (7,4%), акции Polymetal International plc (7,1%) и Mail.ru Group (6,8%).

Из иностранных ценных бумаг это акции Tesla Inc. (19,6%), Alibaba Group Holding Ltd. (18%), Apple Inc. (15,1%), Pfizer Inc. (10,3%), Boeing Co. (7,8%), Amazon.com Inc. (7%) и так далее.

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам февраля: фонд инвестиций в IT-сектор США - FXIT (18,6%), в акции США - FXUS (15%), в акции Китая - FXCN (14,7%), в золото - FXGD (14,6%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото - TRUR (9,9%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США - FXRU (6,4%), фонд на Индекс РТС - FXRL (5,5%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото - TUSD (5,3%), фонд на индекс МосБиржи - SBMX (5%) и фонд на акции немецких компаний - FXDE (5%).