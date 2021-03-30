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"Билла" получила предостережение прокурора Москвы из-за цен на масло

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Прокурор Москвы Денис Попов вынес предостережение руководителю крупной сети супермаркетов о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, в одном из магазинов сети нашли масло, которое продавалось дороже, чем за 110 рублей за литр, вопреки декабрьским соглашениями.

Нефедова пояснила, что "за нарушение требований законодательства о торговле и ценообразовании на социально значимые продовольственные товары законодательством предусмотрена административная ответственность".

По данным источника агентства, речь идет о торговой сети ООО "Билла".

"Интерфакс" не располагает комментарием торговой сети.

В декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг заключили с крупными ритейлерми, поставщиками и отраслевыми ассоциациями соглашения, по которым цена 1 кг сахара не может превышать 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а 1 литра подсолнечного масла 95 и 110 рублей соответственно. Соглашения первоначально заключили на срок до конца марта 30 марта правительство их продлило до 1 октября.

"Билла" была среди подписантов соглашения.

Хроника 27 января 2020 года – 30 марта 2021 годаЭкономический кризис
Москва Прокуратура Москвы Билла Денис Попов правительство

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