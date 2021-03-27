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Мировые перевозчики начали отправлять суда в обход Суэцкого канала

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Mediterranean Shipping Co. (MSC, Швейцария, входит в тройку крупнейших контейнерных перевозчиков мира) начала перенаправлять суда, которые ранее должны были проследовать маршрутом через Суэцкий канал, в обход через мыс Доброй Надежды, сообщила компания.

В заявлении корпорации говорится, что, по ожиданиям MSC, инцидент окажет значительное влияние распределение контейнерных грузопотоков, нарушив цепочки поставок на фоне проблем, связанных с пандемией COVID-19.

По маршруту через мыс Доброй Надежды будет отправлено 11 контейнеровозов, включая несколько судов, которыми MSC управляет в альянсе с Maersk.

Французская CMA CGM разрабатывает новое расписание судов, которые уже находятся в пути, сообщила компания. "Для грузов, которые еще предстоит погрузить, CMA CGM рассматривает альтернативные морские маршруты, железнодорожные перевозки и возможность доставки грузов авиатранспортом компаний CMA CGM Air Cargo", - говорится в сообщении.

В пятницу датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S, мировой лидер в контейнерных перевозках, сообщила, что начинает менять расписание и маршруты своих судов. Компания перенаправила два судна маршрутом через мыс Доброй Надежды. Расписание и график будут меняться, "мы продолжаем менять маршруты, там, где это возможно", отмечает Maersk.

Управление Суэцкого канала намерено 27 марта предпринять как минимум две попытки снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, сообщает Associated Press. В субботу удалось его немного сдвинуть с места.

На разблокировке застрявшего контейнеровоза задействованы десять буксиров. Кроме того, с места происшествия извлечено 20 тыс. тонн грунта.

Контейнеровоз Ever Given во вторник сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Суэцкий канал Ever Given Evergreen Mediterranean Shipping Co

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