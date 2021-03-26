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FESCO отметила интерес рынка к транзитным ж/д маршрутам через РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Блокировка Суэцкого канала может способствовать увеличению объемов перевозок грузов по альтернативным маршрутам из Азии в Европу транзитом через РФ, полагают в FESCO.

"Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России", - сообщил журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы FESCO Герман Маслов.

"Маршрут, на котором работаем в том числе мы, это транзит грузов из Азии в Европу через Россию. Это можно делать через сухопутные погранпереходы России и, задействуя мультимодальную схему – из Японии, Южной Кореи и других стран АТР морем, далее перегруз в порту Владивостока и по железной дороге в Европу", - пояснил он.

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По его словам, только FESCO отправляет 30-35 контейнерных поездов еженедельно. "Инфраструктура РЖД, несмотря на напряженную работу, справляется с растущим грузопотоком. Что касается контейнерного парка, то сейчас увеличиваем вместимость на наших морских линиях, железнодорожных маршрутах. Это касается как вместимости судов, так и количества фитинговых платформ, которые вводим в строй для увеличивающегося грузопотока" - сказал Маслов.

Маслов отметил, что группа также наращивает объемы контейнерного парка. "Сейчас у нас исторический рекорд по объёму, вместимость парка контейнеров – более 80 тыс. TEU. Это отражает растущие запросы клиентов на перевозку по территории РФ", - отметил топ-менеджер.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") – один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В управлении – 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота – 18 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.

Ever Given, судно длиной 400 м, шириной 59 м и с двумя десятками тысяч контейнеров на борту, сел на мель 23 марта в тяжелых погодных условиях. С тех пор его пытаются снять с мели с помощью буксиров, когда уровень воды в канале повышается. Из-за этого инцидента в канале образовалась "пробка" из грузовых судов.

FESCO Суэцкий канал

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