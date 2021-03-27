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Сотни судов оказались в очереди на проход через Суэцкий канал

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - 321 судно стоит в очереди в ожидании прохода через Суэцкий канал, блокированный севшим на мель контейнеровозом Ever Given, цитирует в субботу межарабский телеканал Al Arabiya слова главы управления канала Усамы Рабийе.

Власти предоставляют им всю необходимую логистическую помощь, сообщил он.

При этом Рабийе исключил, что причиной сложившейся ситуации стали какие-либо преднамеренные действия. Окончательные причины, по его словам, будут выяснены в ходе расследования.

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Как он отметил, пострадавших, а также какого-либо загрязнения окружающей среды в результате сложившейся ситуации нет.

Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжились в субботу - в работах участвуют мощные буксиры, а также суда с дренажным оборудованием. С места происшествия извлечено 20 тыс. тонн грунта, с самого контейнеровоза за борт спущено 9 тыс. тонн балластной воды, однако пока усилия не увенчались успехом. Также в планах - воспользоваться силой приливной волны.

Между тем, согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

Суэцкий канал Ever Given

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