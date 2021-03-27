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Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в ночь на 27 марта впервые немного сдвинулся с места, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой египетские источники.

Это удалось после того, как с места происшествия было извлечено более 20 тыс. тонн грунта.

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Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжатся в субботу, 27 марта. Как сообщает Associated Press, управление Суэцкого канала намерено предпринять в субботу как минимум две попытки. Время этих работ зависит от наступления прилива.

В компании Shoei Kisen, которая владеет этим контейнеровозом намерены рассмотреть возможность его частичной разгрузки, чтобы облегчить его тоннаж, однако признали, что эта операция будет связана с рядом сложностей.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель 23 марта в 7:40 по местному времени (8:40 мск) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Таким образом, он полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждает компания-владелец Shoei Kisen Kaisha. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Он перевозит товары на сумму $9,6 млрд. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные Lloyd"s List, блокада Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн в час. Стоимость перевозимых в сутки в западном направлении товаров составляет примерно $5,1 млрд, в восточном - $4,5 млрд.

Согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

Египет Суэцкий канал Ever Given Evergreen

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