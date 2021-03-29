Нефть начала дорожать на ожиданиях встречи ОПЕК+

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник на ожиданиях заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором должны быть определены квоты на добычу нефти с мая.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 по московскому времени в понедельник составляет $65,34 за баррель, что на $0,77 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,59 за баррель, что на $0,62 (1,02%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

"Я не ожидаю, что ОПЕК+ или Саудовская Аравия могут рискнуть и поставить больше нефти на рынок после понижательного давления на нефть в последние две недели", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg.

В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Ранее в ходе торгов в понедельник фьючерсы на нефть Brent и WTI снижались в цене на новостях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал. На нормализацию движения по Суэцкому канала уйдет примерно три с половиной дня, заявил телеканалу "Аль-Арабийя" глава управления канала Усама Рабийе.

Через канал проходит приблизительно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

На фоне прогресса в деблокировании Суэцкого канала "внимание снова будет приковано к перебоям в проведении вакцинации (от коронавируса, - ИФ), продолжающему росту заболеваемости в некоторых регионах и предстоящей встрече ОПЕК", полагает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.