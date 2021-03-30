Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глобальный рынок морских перевозок после долгожданного открытия судоходства по Суэцкому каналу не ждет быстрого восстановления: перевозчики предупреждают, что ситуация уже повлияла на сроки доставки грузов, инцидент оказывает серьезное влияние на логистику мировых маршрутов торговли. На ликвидацию последствий происшествия могут уйти недели или месяцы, прогнозируют они.

Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, в понедельник утром невероятными усилиями удалось снять с мели, судно своим ходом проследовало через узкую часть канала и вышло к Большому Горькому озеру.

В ожидании прохода на подходах к каналу скопилась гигантская пробка, в очереди стоит более 400 судов. На разгрузку "пробки" на канале уйдет не менее шести дней, прогнозирует крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок - датская Maersk. По расчетам администрации канала, на восстановление нормального пропускного режима потребуется три с половиной дня.

Пересмотр маршрутов

Контейнерные линии затрудняются определить время задержки в доставке товаров. Блокировка Суэцкого канала уже привела к серьезному сбою в мировой логистике, который увеличит сроки доставки грузов, отмечают они.

Инцидент заставил мировых перевозчиков пересматривать расписания, менять маршруты судов и перенаправлять контейнеровозы обратно в порты загрузки. В понедельник контейнерные операторы сообщили, что продолжают перенаправлять суда другими маршрутами, так как ожидание в пробке равноценно времени, потраченному на обходной маршрут.

Восстановление глобального рынка морских перевозок может занять недели и даже месяцы, блокировка канала уже вызвала серию сбоев и задержек в мировом судоходстве, сообщил Maersk. Так, по данным компании, за выходные 15 контейнеровозов были перенаправлены длинным маршрутом. Решение о перенаправлении судов в обход через мыс Доброй Надежды было принято накануне "точки невозврата", отмечает компания. Суда не будут менять маршрут, чтобы не увеличивать размер пробки около Суэцкого канала.

Швейцарская MSC, второй в мире контейнерный перевозчик, сообщила клиентам, что рыночная ситуация остается тяжелой, инцидент повлиял на загрузку портов, что приведет к перегрузке всей цепочки поставок товаров. В этих сложных условиях компания будет обновлять маршрутную сетку, объединять и отменять контейнерные сервисы на некоторых направлениях между Азией и Европой.

Еще один мировой гигант, CMA CGAM, заявил, что отправил несколько стоявших в очереди судов в обход, перевозчик рассматривает все альтернативные маршруты, включая доставку грузов ж/д и авиатранспортом.

MSC предполагает, что второй квартал 2021 года окажется в итоге еще более беспорядочным, чем первые три месяца года. Компании должны ожидать, что инцидент с блокировкой канала приведет к ограничению судоходных мощностей и оборудования, нарастанию проблем в глобальных цепочках доставки в ближайшие месяцы. Открытие канала приведет к резкому росту количества судов, прибывающих в порты, рынок вновь столкнется с проблемой заторов - теперь уже в пунктах назначения, считают в MSC.

Маршрут вокруг африканского континента примерно на 15 дней длиннее, чем путь через Суэцкий канал, и сопряжен с рисками пиратства, отмечают участники рынка. Стоимость прохода мега-контейнеровозов по Суэцкому каналу и цена топлива для их прохода по обходному маршруту примерно равны, посчитали они. По их подсчетам, плата за проход мега-контейнеровоза по Суэцкому каналу составляет порядка $1 млн.

Большие корабли - большие проблемы

На пресс-конференции в субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что операция по снятию с мели гигантского контейнеровоза является крайне сложной задачей. Для участия в операции были привлечены лучшие мировые команды по спасению судов на море, задействованы все имеющиеся в регионе буксиры, техника и дноуглубительные суда.

Власти канала рассматривали все возможные варианты и сценарии снятия судна с мели, включающим разгрузку судна при помощи вертолетов. Однако решающим фактором, буквально сдвинувшим судно с места, стал прилив во время полнолуния. Если бы попытки снять судно с мели утром в понедельник не увенчались успехом, высокой воды пришлось бы ждать еще месяц.

Участники контейнерного рынка в отраслевых форумах отмечают, что судно невозможно было бы разгрузить с воды, а на снятие контейнеров вертолетом ушло бы много времени. Наиболее тяжелые контейнеры на судах закрепляются на нижних ярусах, в то время как для правильной балансировки сверху ставятся легкие контейнеры.

Разгрузка мега-контейнеровоза подобного размера на контейнерном терминале, оборудованном всей необходимой техникой, занимает несколько суток, отмечают они. Кроме того, вдоль Суэцкого канала нет хороших дорог и доставка специализированного тяжелого оборудования на место аварии технически была ограничена, отмечают они.

Силы стихии?

Первоначально одной из причин произошедшего в Суэцком канале была названа внезапная песчаная буря, которая ограничила видимость на маршруте. По другой версии, в ходе движения на судне произошло отключение электричества.

Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной ситуации, сложившейся с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале, заявил в субботу глава администрации. "Сильный ветер и погодные факторы - не основные причины, из-за которых судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки", - сказал он.

При этом Рабиа исключил как версию возможные преднамеренные действия. Окончательные причины, по его словам, будут выяснены в ходе расследования, документации для которого достаточно.

В компании Bernhard Schulte Shipmanagement, которая занимается техническим менеджментом судна, утверждают, что их "первоначальное расследование исключает любую механическую неисправность или отказ двигателя" контейнеровоза.

Участники российского рынка морских перевозок указывают на то, что все суда, проходящие по Суэцкому каналу, идут в сопровождении лоцмана. По их словам, ранее уже были случаи, когда лоцманы "обращались" к капитанам судов за "дополнительными бонусами", чтобы провести судно по фарватеру без происшествий. По их мнению, нельзя исключать и ошибку капитана судна.

Это не первый инцидент для контейнеровоза Ever Given. По данным Euronews, в начале 2019 года судно попало в аварию на севере Германии, столкнувшись с небольшим паромом в порту Гамбурга. Во время этого инцидента никто не пострадал, но контейнеровоз получил серьёзные повреждения. Прокуратура Гамбурга проводила расследование в отношении капитана и штурмана судна по подозрению в создании угрозы для судоходства, но закрыла его в марте 2020 года из-за отсутствия доказательств.

Альтернативные маршруты

Пока мировая судоходная отрасль пытается подсчитать возможные убытки, участники российского рынка могут рассчитывают на рост транзитных объемов перевозок. Кроме того, инцидент может придать импульс к развитию альтернативных маршрутов.

Одним из ключевых бенефициаров может стать рынок транзитных ж/д перевозок. Блокировка Суэцкого канала может способствовать увеличению объемов перевозок грузов по альтернативным маршрутам из Азии в Европу транзитом через РФ, полагают в FESCO.

Значение Северного морского пути повышается на фоне инцидента в Суэцком канале, полагают в "Росатоме". Страны Азиатско-Тихоокеанского региона учтут прецедент с блокировкой канала в своих долгосрочных стратегиях, считают в госкорпорации, которая занимается развитием СМП и является его инфраструктурным оператором. Севморпуть пока ограничен сезонностью, традиционно навигация по нему закрывается в ноябре и открывается в июле.

Не исключено также, что происшествие также заставит задуматься об ускорении планов по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего Европу с Индией и Ираном. Маршрут коридора "Север-Юг" проходит через Каспийское море по Волге, далее через Волго-Балтийский канал ведет в Балтийское море - и дальше в Европу. Минтранс РФ прорабатывает вопрос организации круглогодичной речной навигации в южных регионах РФ. Уйти от сезонности и расширить окно навигации планируется к 2030 году.