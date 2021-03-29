Нефть подешевела на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на сообщениях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве в понедельник составила $63,5 за баррель, что на $1,07 (1,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $2,62 (4,2%) - до $64,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,81 за баррель, что на $1,16 (1,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $2,41 (4,1%) - до $60,97 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть WTI продемонстрировала третье недельное снижение подряд, опустившись примерно на 0,8%. Brent за неделю подорожала на $0,04 за баррель (менее 0,1%).

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape. Через канал проходит примерно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

Давление на рынок также оказывает глобальная эпидемиологическая ситуация. Прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире увеличился пятую неделю подряд, сообщает Bloomberg.

На этой неделе инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться добыча с мая. "Я не ожидаю, что ОПЕК+ или Саудовская Аравия могут рискнуть и поставить больше нефти на рынок после понижательного давления на нефть в последние две недели", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари.

В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц - до 417 установок.