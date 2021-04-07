Банк "Восточный" возглавит бывший зампред правления Совкомбанка Соколов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" с 8 апреля возглавит бывший зампред правления Совкомбанка Кирилл Соколов. Такое решение принял совет директоров "Восточного", сообщила эта кредитная организация. Полномочия и.о. предправления банка Светланы Труханович прекращены.

Кандидатуру Соколова на пост предправления "Восточного" на днях согласовал Банк России.

Совкомбанк 25 марта объявил о покупке пакетов акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" и Шерзода Юсупова.

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 37-е место в этом рэнкинге.