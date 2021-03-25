Соглашения по ценам на масло и сахар продлят, чтобы не допустить взлета цен

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Декабрьские соглашения по ограничению розничных цен на сахар и подсолнечное масло продлеваются из-за рисков существенного роста цен на них в случае отказа от соглашений, объяснил министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы говорили, что есть риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие, мы изначально говорили, что решение будем принимать в марте. К сожаленью, часть рисков реализовалось, поэтому изначально было желание всех ведомств выйти из системы соглашений, и мы к этому стремились, но последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что необходимы дополнительные меры, поэтому приняты решения не только о продлении соглашений, но и о дотировании производителей, начались консультации внутри ЕАЭС по временной отмене портной квоты на сахар в пределах квоты", - сказал Решетников.

Он добавил, Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство предложение ввести демпферный механизм на цены на подсолнечное масло и подсолнечник.

"Такая работа ведется, но основная задача - расширение производства сельхозпродукции, и мы исходим из того, что той рентабельности, которая сейчас есть в сельском хозяйстве, достаточно, чтобы заинтересовать производителей в расширении посевов", - добавил министр.

По его словам, с осени заработают постоянные механизмы, то есть демпфер на подсолнечное масло.

"По пшенице уже работает постоянный механизм - мы видим, что он привел к стабилизации и снижению роста цен на пшеницу", - отметил он.