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В Кремле назвали "филигранным" процесс заморозки цен на ряд продуктов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство при замораживании цен на некоторые продукты действует так, чтобы не допустить перекосов в товарной цепочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это процесс достаточно филигранный", - сказал Песков журналистам во вторник. По его словам, правительство, исполняя соответствующее поручение главы государства, действует таким образом, чтобы это не привело к перекосам "во всей товарно-продуктовой цепочке и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров".

Так он ответил на вопрос, обращают ли в Кремле внимание на другие категории продуктов, на которые цены пока не заморожены, и сколько еще продлится заморозка.

"Это очень сложный и филигранный процесс. Мониторинг тоже выполняет правительство. Повторю лишь то, что, конечно, это находится, как одно из поручений президента, под контролем администрации", - добавил Песков.

Ранее во вторник стало известно, что правительство РФ продлило срок действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло до 1 июня и 1 октября соответственно.

Дмитрий Песков

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