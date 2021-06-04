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ПМЭФ-2021

"Норникель" начал возобновлять добычу на руднике "Таймырский"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ГМК "Норникель сообщила, что с 1 июня начала постепенно восстанавливать добычу руды на руднике "Таймырский" и планирует в ближайшее время вернуть предприятие к работе в штатном режиме.

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Рудник уже вышел добывет 5000 тонн руды в день, это около 40% от плановых показателей.

Вода с горизонтов рудника "Таймырский" полностью откачана, сообщил через пресс-службу старший вице-президент "Норникеля", руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. Сейчас решается задача перекрепить подземные выработки для обеспечения безопасности сотрудников, по мере выполнения которой будет постепенно увеличиваться добыча.

Планируется, что финальный этап восстановительных работ на руднике "Таймырский" (4,3 млн т руды в год) завершится к концу июня. Тогда рудник выйдет на проектную мощность 12 100 тонн в сутки.

Работа рудников "Таймырский" и "Октябрьский", обеспечивающих почти половину годовой добычи "Норникеля", была частично приостановлена 24 февраля из-за затопления шахт грунтовыми водами.

Добыча руды на руднике "Октябрьский" была полностью восстановлена к 7 мая.

Из-за простоя рудников и Норильской обогатительной фабрики (НОФ), как прогнозирует "Норникель", компания потеряет в 2021 году 30 000 тонн никеля (около 13% к доаварийному прогнозу), 55 000 тонн меди (14%), 340 000 унций палладия и 33 000 унций платины (менее 20% по этим драгметаллам).

Норникель Таймырский Октябрьский НОФ

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