Москва планирует выпустить "зеленые" облигации в пределах 90 млрд руб.

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В планах Москвы на 2021 год - выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 90 млрд руб., сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Под "зеленые" проекты мы пока выбрали проекты на сумму порядка 90 млрд руб., и думаю, что в этих пределах как раз выпустим "зеленые" облигации", - сказала Багреева в ходе прямого эфира в телеграм-канале комплекса экономической политики Москвы во вторник.

Багреева добавила, что предельный объем всех заимствований, запланированных Москвой на 2021 год, составляет 396 млрд руб.

"Я думаю, что, на самом деле, мы будем занимать в этом году меньше предельного объема, потому что на сегодняшний день довольно хорошо исполняются доходы бюджета. Соответственно, доля "зеленых" бумаг в этом (общем - ИФ) объеме будет больше", - отметила замруководителя аппарата мэра и правительства города.

По ее словам, "зеленые" облигации в рамках российского законодательства будут обычными, но по международным стандартам их признают "зелеными".

"Мы привлекаем независимого верификатора, независимое агентство, которое проверит все наши документы по выпуску облигаций - в первую очередь, эти концепции "зеленых" облигаций. Агентство проверит, насколько наши проекты соответствуют "зеленым", - отметила Багреева.

Она пояснила, что выпуски московских бумаг внесут в реестр "зеленых" облигаций по международным стандартам.

Как сообщалось, как с классическими, так и с "зелеными" облигациями Москва планирует выходить на рынок в первом полугодии 2021 года.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд руб. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд руб., разместив облигации на 40 млрд руб., но в прошлом году на рынок столица так и не выходила.