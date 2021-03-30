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Москва планирует выпустить "зеленые" облигации в пределах 90 млрд руб.

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В планах Москвы на 2021 год - выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 90 млрд руб., сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Под "зеленые" проекты мы пока выбрали проекты на сумму порядка 90 млрд руб., и думаю, что в этих пределах как раз выпустим "зеленые" облигации", - сказала Багреева в ходе прямого эфира в телеграм-канале комплекса экономической политики Москвы во вторник.

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Багреева добавила, что предельный объем всех заимствований, запланированных Москвой на 2021 год, составляет 396 млрд руб.

"Я думаю, что, на самом деле, мы будем занимать в этом году меньше предельного объема, потому что на сегодняшний день довольно хорошо исполняются доходы бюджета. Соответственно, доля "зеленых" бумаг в этом (общем - ИФ) объеме будет больше", - отметила замруководителя аппарата мэра и правительства города.

По ее словам, "зеленые" облигации в рамках российского законодательства будут обычными, но по международным стандартам их признают "зелеными".

"Мы привлекаем независимого верификатора, независимое агентство, которое проверит все наши документы по выпуску облигаций - в первую очередь, эти концепции "зеленых" облигаций. Агентство проверит, насколько наши проекты соответствуют "зеленым", - отметила Багреева.

Она пояснила, что выпуски московских бумаг внесут в реестр "зеленых" облигаций по международным стандартам.

Как сообщалось, как с классическими, так и с "зелеными" облигациями Москва планирует выходить на рынок в первом полугодии 2021 года.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд руб. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд руб., разместив облигации на 40 млрд руб., но в прошлом году на рынок столица так и не выходила.

Мария Багреева Москва

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