Москва готовит на апрель-май "зеленые" облигации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Москва, которая на 2021 год заявила амбициозную программу заимствований на сумму почти 400 млрд рублей, планирует приступить к заимствованиям в первом полугодии.

С "зелеными" облигациями Москва планирует выйти на внутренний рынок до конца весны, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы планируем выходить с соответствующими "зелеными" облигациями на рынок в конце апреля - в середине мая. Сейчас мы готовим необходимую документацию, готовим пакет проектов, которые планируем финансировать за счет соответствующих займов", - сказал Ефимов журналистам на полях форума "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов".

"Классические" выпуски Москва также начнет размещать в первом полугодии.

"Обычные облигационные займы, размещение наших ценных бумаг на "Московской бирже". Мы планируем до середины года выходить на рынок заимствований, размещать несколькими траншами по 30-40 млрд руб. Это в принципе общепринятая практика", - сказал Ефимов.

"Всего нам нужно заимствовать до 400 млрд руб., это предусмотрено нашим бюджетом на текущий год для покрытия дефицита", - напомнил он.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением – на 6,85 млрд руб. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд руб., разместив облигации на 40 млрд руб., но в прошлом году на рынок столица так и не выходила. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму – до 396 млрд руб.

Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.