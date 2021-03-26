Москва планирует занимать с минимальной премией к ОФЗ

Мэрия столицы допускает, что может сдвинуть сроки выхода на долговой рынок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Москва хочет занимать с доходностью, максимально близкой к суверенному долгу, и для получения выгодных условий готова сдвигать сроки выхода на рынок, заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

"Правительство Москвы выйдет на рынок субфедерального долга только на выгодных для себя условиях. Мы внимательно следим за показателями долгового рынка. Москва финансирует через займы проекты развития города, все текущие расходы покрываются собственными доходами. Поэтому мы планируем размещать облигации с минимальной премией к ОФЗ, и готовы при необходимости корректировать сроки выпуска бумаг", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы, на встрече с участниками финрынка.

Минфин РФ на этой неделе впервые с августа прошлого года взял паузу в проведении еженедельных аукционов по размещению ОФЗ, сославшись на рыночную волатильность.

Москва на 2021 год заявила амбициозную программу заимствований на сумму почти 400 млрд рублей. Ефимов ранее говорил, что столица планирует выйти на рынок с "зелеными" облигациями в конце апреля - в середине мая. "Классические" выпуски Москва также начнет размещать в первом полугодии несколькими траншами по 30-40 млрд рублей, сообщал он.

Однако с учетом ситуации на рынке сроки могут поменяться. "Мы видим, что сегодня рынок достаточно волатилен, пока это не отражается на интересе инвесторов к нашим бумагам, но, при необходимости, наши первоначальные планы о первом выпуске в апреле-мае могут быть скорректированы", - цитирует пресс-служба слова заммэра.

Ефимов также назвал два проекта, которые могут быть профинансированы за счет "зеленых" бондов: строительство Большой кольцевой линии метрополитена и приобретение электробусов.

"Правительство Москвы заинтересовано в максимальном привлечении к выпускам "зеленых" облигаций инвесторов, в том числе - иностранных. Крупнейшие финансовые организации находятся в постоянном диалоге с инвесторами, уверен, что с вашим участием мы сможем донести до них преимущества нашего выпуска, тем более что он станет первым для России (среди субфедеральных заемщиков - ИФ)", - заявил заммэра.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд руб. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить свой госдолг до 70 млрд руб., разместив облигации на 40 млрд руб., но в прошлом году на рынок столица так и не выходила. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд руб.

Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.