Рост цен на сахар и масло на минувшей неделе немного замедлился

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на сахар и подсолнечное масло на неделе с 23 по 29 марта немного замедлился, следует из данных Росстата.

Так, сахар-песок за этот период подорожал на 0,5% против 0,8% неделей ранее, подсолнечное масло - на 0,4% против 0,5% соответственно.

Как уточнил Росстат, в 34 регионах цены на сахар выросли на 0,1-0,7%, в 19 - на 0,8-1,4%, в 10 - на 1,5-2,7%. В 11 субъектах цены не изменились, в 11 - снизились на 0,1-1,8%. Подсолнечное масло в 29 регионах подорожало на 0,1-0,6%, в 14 - на 0,7-1,9%, в 5 - на 2-10,4%. В 25 субъектах цены не изменились, в 12 - снизились на 0,1-0,7%.

Регулирование властями цен на сахар и масло

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, которые были рассчитаны на первый квартал этого года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно. Первоначально соглашения были рассчитаны на срок до 31 марта этого года. На этой неделе правительство приняло решение о продлении их срока действия. Соглашение по ценам на сахар пролонгировано до 1 июня, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, соглашения продлеваются из-за рисков существенного роста цен на эти продукты после завершения срока действия договоренностей. "В последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что необходимы дополнительные меры", - сказал министр.

Как пояснили в Минпромторге, ранее заключенные соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них.

Замораживание цен на сахар и масло сопровождается дополнительными мерами поддержки производителей этой продукции. Предполагается, что сахарные заводы при условии реализации своей продукции в розницу по установленной цене будут получать субсидии в размере 5 рублей за 1 кг, производители бутилированного подсолнечного масла - 10 рублей за 1 литр. Эта мера рассчитана на период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.