Убытки космической отрасли РФ от пандемии оценили в 6 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Роскосмоса" и предприятий космической отрасли России из-за пандемии составил около 6 млрд рублей, сообщил первый замгендиректора "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников.

"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии, это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сообщил Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

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