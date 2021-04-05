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МКС планируют использовать и после 2030 года с "плавным завершением программы"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Эксплуатацию Международной космической станции планируют продлить после 2030 года, а далее в планах - подготовка к завершению ее работы, сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030, может чуть больше, мы планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением программы", - сказал он.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года. В августе на станции обнаружили утечку воздуха. Окончательно ее устранить не удалось до сих пор, после выявления и герметизации двух трещин в корпусе российского модуля.

В октябре 2020 года Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Совет по Космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

28 декабря вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что судьба МКС будет определена "в первом квартале следующего года".

4 марта 2021 года замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения "Энергии" Юрий Гидзенко сообщил, что "на верхних уровнях" принято решение о продлении срока работы станции до 2028 года.

16 марта вышел доклад Центра подготовки космонавтов имени Гагарина о том, что космонавты тратят на техобслуживание российского сегмента станции 25,3% рабочего времени.

МКС РКК Энергия Владимир Соловьев Юрий Гидзенко РАН Юрий Борисов

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