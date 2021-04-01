Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Строительный флот "Северного потока 2" подвергается регулярным провокациям иностранных гражданских и военных судов, которые создают прямую угрозу безопасности судов проекта, заявил "Интерфаксу" директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

Он констатировал, что наблюдаются спланированные провокации как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов. "Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории", - заявил он.

Хроника нарушений

Так 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна "Фортуны" на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. "С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", - отметил специалист.

29 марта вокруг "Фортуны'' выполнял маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823). В этой ситуации судно обеспечения "Спасатель Карев" было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

Кроме того, во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолётов. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Минин привел в пример и более опасные инциденты. 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106.

"Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. В этой ситуации судно снабжения "Владислав Стрижев" было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на "Владислав Стрижев". После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже "Фортуна". Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест", - сообщает менеджер Nord Stream 2 AG.

30 марта ночью на радаре судна обеспечения "Спасатель Карев" в непосредственной близости от баржи были обнаружены 2 объекта. Один из них двигался в сторону "Фортуны" и на вызовы по радиоканалам не отвечал. Было принято решение начать движение к объекту пересекающим курсом. Для привлечения внимания были использованы судовые прожекторы. Как оказалось, это было рыболовное судно, которое изменило курс и ушло на юг, не вступая в радиоконтакт. Второй объект, находившийся в ожидании на юго-западе от "Фортуны", также ушёл, не отвечая на вызовы по радио.

Польша является последовательным противником "Северного потока 2". Национальный антимонопольный регулятор UOKiK выставил участникам проекта штраф на $7,8 млрд; Польша блокирует полный доступ "Газпрома" к сухопутному отводу от первого "Северного потока" OPAL.