Задорнов сообщил об аресте большой доли имущества экс-бенефициаров "Открытия"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Значительная часть имущества бывших бенефициаров и топ-менеджеров банка "Открытие" арестована, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава "Открытия" Михаил Задорнов.

"У нас значительная часть есть исполнительных листов, мы уже с ними работаем. Значительная часть имущества арестована на территории России. Имущество есть, это достаточные суммы и для нас, и тем более для обычного человека", - отметил он.

Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2020 года удовлетворил иск Банка России о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "ФК Открытие" 289,5 млрд рублей. В мае Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций.

Ответчиками по иску ЦБ и "Открытия" выступали основатель банка Вадим Беляев, экс-топ-менеджеры Геннадий Жужлев, Рубен Аганбегян (сейчас возглавляет инфраструктурное совместное предприятие с участием ВЭБа и миноритарной долей Аркадия Ротенберга - АО "Группа компаний Нацпроектстрой"), Евгений Данкевич, Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг" (контролировало 53,84% голосующих акций банка "Открытие").

Банк "Открытие" в 2017 году попал на санацию, в результате которой перешел под контроль ЦБ.