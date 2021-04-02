Имущество Urban Group на 1,2 млрд рублей выставят на торги

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Имущество компаний застройщиков-банкротов, входящих в ГК "Урбан Групп", на общую сумму более 1,2 млрд рублей будет реализовано на открытых торгах, сообщили в пресс-службе конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене.

"13 мая анонсировано проведение торгов по реализации имущества четырех из пяти компаний-должников ГК "Урбан Групп"", - рассказала она.

По ее словам, первым на продажу выставят незалоговое имущество балансовой стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Это земельные участки различного назначения, права аренды земельных участков, инфраструктурные и производственные объекты, права требования к третьим лицам, а также здания офисов продаж пяти ЖК.

В частности, из состава активов ООО "Экоквартал" планируются к реализации 25 лотов общей стоимостью 403,4 млн рублей; ООО "Хайгейт" - 21 лот общей стоимостью 394,6 млн рублей, в том числе котельная и водозаборный узел; АО "Континент Проект" - 22 лота общей стоимостью 423,8 млн рублей, в том числе производственный комплекс в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне г. Химки Московской области; ООО "Ваш город" - 7 лотов общей стоимостью 10,1 млн рублей.

Суммарная оценочная стоимость реализуемого имущества застройщиков-банкротов составляет более 1,2 млрд рублей.

Торги пройдут на площадке АО "Российский аукционный дом" в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Прием заявок будет осуществляться с 5 апреля по 11 мая 2021 года.

Еще по одному застройщику, ООО "Ивастрой", положение о сроках, порядке и условиях реализации имущества не принято собранием кредиторов, в связи с чем конкурсный управляющий вынесет этот вопрос на повторное голосование.

Напомним, что ранее Фонд защиты прав дольщиков реализовал на торгах коммерческие помещения в жилых комплексах обанкротившегося подмосковного девелопера Urban Group.

"В ходе торгов [24 марта - ИФ] было продано больше половины помещений (46 из 63). Превышение по разыгранным лотам составило в среднем 107% от начальной цены (она была по данным помещениям 299 млн рублей). Оставшиеся помещения поступят в открытую продажу. Общая сумма, которая будет выручена от продажи помещений, составит 619,2 млн рублей", - рассказали в Фонде "Интерфаксу".

Общая начальная стоимость выставленных лотов, включая нереализованные, составляла 412,3 млн рублей.

Летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group. В общей сложности девелопер оставил обязательства перед тысячами дольщиков на 80 млрд рублей. В ходе консультаций было решено, что объекты компании будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.

Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 дома в шести ЖК. По двум домам было принято решение о выплате компенсаций вместо достраивания, более 20 домов уже сдано.