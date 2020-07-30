Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Дольщики обанкротившейся Urban Group попросили помощи у Путина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Дольщики обанкротившейся строительной компании Urban Group попросили президента Владимира Путина помочь решить вопрос с достройкой их домов. Их обращение есть в распоряжении "Интерфакса". Его подписали дольщики жилых комплексов "Лайково", "Лесобережный", "Митино О2", "Опалиха О3", "Видный Город".

Они напомнили, что в 2018 году по инициативе Фонда защиты прав дольщиков был реализован механизм банкротства компаний, входящих в ГК Urban Group. Правительство России и администрация Подмосковья выделили фонду 55 млрд рублей на достройку жилья.

"С 2018 по 2020 год нет ни одного дома, который был бы полностью построен и введен в эксплуатацию под управлением Фонда. И до сих пор ни в одном нашем ЖК нет ни одного дома близкого к вводу в эксплуатацию", - говорится в письме.

Дольщики утверждают, что на стройках всех их ЖК работы прекращены, а также приостановлена выдача ключей в уже построенных домах.

"Считаем, что в текущей ситуации исполнение своих прямых обязанностей и взятых на себя обязательств по достройке наших домов Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства не дает никаких гарантий того, что наши дома будут достроены даже в новые, ничем не подтвержденные, сроки", - пишут они.

Летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group - ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

В общей сложности девелопер возводил почти 870 000 кв.м жилья и оставил обязательства перед тысячами дольщиков на 80 млрд рублей. Было принято решение, что дома достроят за счет Фонда защиты прав дольщиков и средств федерального и подмосковного бюджетов.

Urban group Владимир Путин Московская область

Новости по теме

Новости

В Конгрессе США прошли слушания с участием глав Google, Facebook, Apple и Amazon

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Россыпь золота в Приамурье продана в 800 раз дороже стартовой цены

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Глава австрийской компании потребовал ответить на санкции против "Северного потока 2"

Глава австрийской компании потребовал ответить на санкции против "Северного потока 2"

В совет директоров АКРА вошел бывший глава администрации Кремля

ОАК взяла на себя управление "Ильюшиным"

Купить нельзя тестировать - как закон о категоризации инвесторов изменит фондовый рынок. Обзор

Купить нельзя тестировать - как закон о категоризации инвесторов изменит фондовый рынок. Обзор
Пандемия коронавируса

Американская Moderna оценила курс прививок от COVID-19 в $50-60

Американская Moderna оценила курс прививок от COVID-19 в $50-60

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');