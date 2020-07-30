Дольщики обанкротившейся Urban Group попросили помощи у Путина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Дольщики обанкротившейся строительной компании Urban Group попросили президента Владимира Путина помочь решить вопрос с достройкой их домов. Их обращение есть в распоряжении "Интерфакса". Его подписали дольщики жилых комплексов "Лайково", "Лесобережный", "Митино О2", "Опалиха О3", "Видный Город".

Они напомнили, что в 2018 году по инициативе Фонда защиты прав дольщиков был реализован механизм банкротства компаний, входящих в ГК Urban Group. Правительство России и администрация Подмосковья выделили фонду 55 млрд рублей на достройку жилья.

"С 2018 по 2020 год нет ни одного дома, который был бы полностью построен и введен в эксплуатацию под управлением Фонда. И до сих пор ни в одном нашем ЖК нет ни одного дома близкого к вводу в эксплуатацию", - говорится в письме.

Дольщики утверждают, что на стройках всех их ЖК работы прекращены, а также приостановлена выдача ключей в уже построенных домах.

"Считаем, что в текущей ситуации исполнение своих прямых обязанностей и взятых на себя обязательств по достройке наших домов Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства не дает никаких гарантий того, что наши дома будут достроены даже в новые, ничем не подтвержденные, сроки", - пишут они.

Летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group - ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

В общей сложности девелопер возводил почти 870 000 кв.м жилья и оставил обязательства перед тысячами дольщиков на 80 млрд рублей. Было принято решение, что дома достроят за счет Фонда защиты прав дольщиков и средств федерального и подмосковного бюджетов.