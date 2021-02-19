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Сбербанк организует продажу "Евроцемента" в два этапа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует продать "Евроцемент" и долг компании перед ним, организовав конкурс в два этапа, следует из сообщения Российского аукционного дома (РАД), организатора этих торгов.

На продажу выставлены 100% головной компании группы - GFI Investments Limited и 4% швейцарской Eurocement Holding AG, а также требования Сбербанка к ГК "Евроцемент" в полном объеме и требования "Сбербанк инвестиции" к GFI Investments по двум договорам цессии. Размер требований в конкурсной документации не раскрывается.

"Цель конкурентной процедуры - определить наиболее подходящую для собственников единую кандидатуру инвестора", - отмечает РАД.

На первом этапе с 18 февраля до 15 марта 2021 года будут приниматься заявки от потенциальных инвесторов с указанием цены. Итоги этого этапа планируется подвести в течение 7 календарных дней (до 22 марта). В результате будет сформирован перечень участников, которые продолжат борьбу за актив на следующем этапе.

Торги будут назначены по итогам сбора предложений от инвесторов, они и станут вторым этапом продажи.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планировал подвести итоги продажи "Евроцемента" и его долга в начале апреля 2021 года.

Сбербанк в октябре 2020 года объявил о консолидации 100% акций головной компании группы "Евроцемент". Он получил компанию в рамках урегулирования ее задолженности и по согласованию с предыдущим бенефициаром Филаретом Гальчевым.

В январе 2021 год "Коммерсантъ" сообщил, что Сбербанк может продать "Евроцемент" или передать в управление структурам "Базового элемента" ("Базэла") Олега Дерипаски.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.

Евроцемент Груп Сбербанк Базэл Олег Дерипаска Филарет Гальчев РАД

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