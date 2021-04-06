Суд удовлетворил иск Сбербанка к заводу "Евроцемента" на 5,4 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Сбербанка о взыскании 5,4 млрд рублей с ЗАО "Осколцемент" (Старый Оскол, входит в "Евроцемент груп"), следует из картотеки арбитражных дел. Решение суда пока не опубликовано, подробности дела не сообщаются.

Иск о взыскании с предприятия 3,6 млрд рублей и $24,4 млн, был подан в суд 10 сентября 2020 года. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены АО "Евроцемент груп" и Юникредит банк.

На стадии подготовки дела к рассмотрению представитель ответчика заявлял ходатайство об отложении судебного заседания для заключения мирового соглашения. Позднее АО "Евроцемент груп" представило в суд платежное поручение в качестве подтверждения частичной оплаты задолженности, после чего истец попросил отложить дело для проверки поступления оплаты.

ЗАО "Осколцемент" зарегистрировано в 1990 году в Старом Осколе Белгородской области на базе цементного завода, основанного в 1969 году. С 2005 года ЗАО входит в холдинг "Евроцемент груп". Мощность предприятия - 4,533 млн тонн цемента в год.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.

Сбербанк России, крупнейший кредитор "Евроцемента", в конце октября 2020 года объявил, что консолидировал 100% акций головной компании группы, а сейчас ищет на него покупателей. Переход прав собственности произошел в рамках "мероприятий по урегулированию задолженности группы "Евроцемент" и "по согласованию с предыдущим бенефициаром" (Филаретом Гальчевым - ИФ), говорилось в сообщении банка.