Российским рыбакам предоставят субсидии на компенсацию затрат на топливо

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставит рыбакам субсидии на компенсацию части затрат на топливо.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, это следует из изменений, которые правительство внесло в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса". Господдержка будет оказана уже в 2021 году.

"Решение коснется рыбаков, которые ведут промысел в удаленных районах. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено 461,5 млн рублей. Как отмечается в госпрограмме, с помощью такой поддержки объём реализованной продукции может достичь показателя 4,6 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Проект постановления, который установит правила предоставления субсидий, разработан Минсельхозом и будет внесен в правительство в ближайшее время. Ожидается, что за счет субсидий участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива.

Сроки проведения отбора претендентов и порядок подачи заявок на получение господдержки определит Росрыболовство. Эта информация будет опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджетной системы России не позднее 31 августа.

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" утверждена правительством в 2014 году. Среди основных задач – стимулирование производства отечественной продукции, создание благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций, восстановление сырьевой базы отрасли и развитие научно-технического потенциала рыбохозяйственного комплекса.