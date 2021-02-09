Трутнев поручил проработать возможность "рыбных интервенций"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил нескольким ведомствам проработать возможность реализации механизма "рыбных интервенций" в РФ в целях закупок минтая для государственных нужд.

Как сообщает пресс-служба полпреда, такое поручение дано Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину, а также Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) по итогам совещания, которое Трутнев провел во Владивостоке во вторник.

На совещании были обсуждены проблемы, связанные с ограничением поставок рыбы, прежде всего минтая в Китай, и пути их решения.

Минсельхозу и Минвостокразвития поручено разработать программу по увеличению объёма рыбоперерабатывающих мощностей на территории Дальнего Востока, в том числе рассмотреть возможность по созданию отраслевой ТОР и размещения ее в нескольких регионах округа.

Квоты в обмен на инвестиции

Эти же ведомства должны подготовить предложения по расширению использования механизма "квоты в обмен на инвестиции" для дополнительного стимулирования глубокой переработки рыбы непосредственно на береговых заводах и непосредственно на судах.

"У наших соседей есть потребность в импорте рыбы. Все всякого сомнения, когда они сочтут возможным открыть границы, мы будем открыты для сотрудничества с ними. Но это то, что касается внутренних нужд наших соседей. А перерабатывать сырье, которое идет в третьи страны, в том числе в Европу, нужно у нас. Для этого будет использована программа "квоты в обмен на инвестиции", которая принята по поручению президента РФ. Росрыболовство такую работу организует", - пояснил Трутнев, процитированный в пресс-релизе.

Кроме того, Минтранс, Минсельхоз и ОАО "РЖД" должны внести изменения в действующие нормативно-правовые акты в части субсидирования перевозки рыбы и рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть РФ. Минфину поручено предусмотреть необходимое финансирование на эти цели.

Экспорт рыбы застопорился

Как сообщалось, проблемы с экспортом российской рыбы возникли в связи с тем, что в конце прошлого года Китай перестал принимать зарубежную продукцию из-за опасения распространения COVID-19.

По данным Росрыболовства, на которые ссылается пресс-служба полпреда, в настоящее время в китайских портах в ожидании разгрузки находятся пять российских судов с более чем 11 тыс. тонн продукции. Одно из них прошло все предписанные китайскими властями процедуры в конце прошлого года. Ещё одно судно ушло из порта 7 февраля, не дождавшись разгрузки. Небольшими объёмами экспорт российской продукции в Китай осуществляется через корейский порт Пусан.