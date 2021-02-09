Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Трутнев поручил проработать возможность "рыбных интервенций"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил нескольким ведомствам проработать возможность реализации механизма "рыбных интервенций" в РФ в целях закупок минтая для государственных нужд.

Как сообщает пресс-служба полпреда, такое поручение дано Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину, а также Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) по итогам совещания, которое Трутнев провел во Владивостоке во вторник.

На совещании были обсуждены проблемы, связанные с ограничением поставок рыбы, прежде всего минтая в Китай, и пути их решения.

Минсельхозу и Минвостокразвития поручено разработать программу по увеличению объёма рыбоперерабатывающих мощностей на территории Дальнего Востока, в том числе рассмотреть возможность по созданию отраслевой ТОР и размещения ее в нескольких регионах округа.

Квоты в обмен на инвестиции

Эти же ведомства должны подготовить предложения по расширению использования механизма "квоты в обмен на инвестиции" для дополнительного стимулирования глубокой переработки рыбы непосредственно на береговых заводах и непосредственно на судах.

"У наших соседей есть потребность в импорте рыбы. Все всякого сомнения, когда они сочтут возможным открыть границы, мы будем открыты для сотрудничества с ними. Но это то, что касается внутренних нужд наших соседей. А перерабатывать сырье, которое идет в третьи страны, в том числе в Европу, нужно у нас. Для этого будет использована программа "квоты в обмен на инвестиции", которая принята по поручению президента РФ. Росрыболовство такую работу организует", - пояснил Трутнев, процитированный в пресс-релизе.

Кроме того, Минтранс, Минсельхоз и ОАО "РЖД" должны внести изменения в действующие нормативно-правовые акты в части субсидирования перевозки рыбы и рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть РФ. Минфину поручено предусмотреть необходимое финансирование на эти цели.

Экспорт рыбы застопорился

Как сообщалось, проблемы с экспортом российской рыбы возникли в связи с тем, что в конце прошлого года Китай перестал принимать зарубежную продукцию из-за опасения распространения COVID-19.

По данным Росрыболовства, на которые ссылается пресс-служба полпреда, в настоящее время в китайских портах в ожидании разгрузки находятся пять российских судов с более чем 11 тыс. тонн продукции. Одно из них прошло все предписанные китайскими властями процедуры в конце прошлого года. Ещё одно судно ушло из порта 7 февраля, не дождавшись разгрузки. Небольшими объёмами экспорт российской продукции в Китай осуществляется через корейский порт Пусан.

Юрий Трутнев Дальний Восток Росрыболовство

Новости по теме

Новости

МВФ счел, что бюджет РФ сможет долго выдерживать низкие цены на нефть

МВФ счел, что бюджет РФ сможет долго выдерживать низкие цены на нефть

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

"Вкусвилл" открыл магазин в Сочи и начал экспансию на юг России

"Вкусвилл" открыл магазин в Сочи и начал экспансию на юг России

Доля онлайн-торговли в РФ в ближайшие годы вырастет почти в два раза

Минфин предложил обнулить импортные пошлины на мелкие бриллианты и цветные драгкамни

Минфин предложил обнулить импортные пошлины на мелкие бриллианты и цветные драгкамни

РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции

РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января

Цена биткойна приближается к $48 000

"Роснефть" попросили ускорить отгрузку бензина с Комсомольского НПЗ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');