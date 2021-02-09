В РФ за неделю разработают меры поддержки строительства рыбозаводов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в течение недели разработает комплекс мер поддержки для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке с использованием программы "квоты в обмен на инвестиции", сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам после совещания во Владивостоке во вторник.

"Мы договорились, что для этого будет использована программа "квоты в обмен на инвестиции", которая принята по поручению президента Российской Федерации. Росрыболовство такую работу организует. Кроме того, мы создадим такую небольшую программу, не в том смысле, что будем долго писать, а в том смысле, что за неделю разработаем комплекс мер поддержки. Именно касающиеся того, чтобы люди (инвесторы - ИФ) могли как можно быстрее построить перерабатывающие заводы", - сказал Трутнев.

Он пояснил, что новые заводы могут быть построены уже через полтора-два года.

"Мы будем сокращать сроки экспертизы, мы будем выделять (инвесторам - ИФ) землю, мы будем создавать преференциальные режимы. Вот это все будет предоставляться в максимально быстром режиме для того, чтобы через полтора, максимум два года у нас в Российской Федерации, на Дальнем Востоке были построены заводы, которые будут полностью перекрывать вот ту дельту, которая сейчас образовалась в 180 тысяч тонн. Мы (Россия - ИФ) ни от кого зависеть не должны", - подчеркнул вице-премьер.

Трутнев также считает, что правительство в сложившейся ситуации не должно давить на рыбопромышленников.

"Есть объем рыбы, которую мы продать сейчас не можем. Но командовать действиями рыболовецких компаний мне кажется плохой идеей. Пусть они разбираются сами, потому что сегодня ими был целый ряд предложений высказан (на совещании - ИФ). Были предложения по более плановой поставке рыбы в социальные учреждения. Были предложения оставить рыбу в море и выловить ее осенью. Пусть (рыбаки - ИФ) разберутся сами, мне кажется, что здесь решение должны принимать профессионалы", - отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что на совещании во Владивостоке Трутнев заявил, что рыбопромышленникам Дальнего Востока необходимо развивать переработку внутри РФ и искать новые рынки сбыта, чтобы не сталкиваться с проблемами вокруг поставок в КНР.

На Дальнем Востоке ежегодно добывается около 70% российской рыбы, или 3,6 млн тонн.

С помощью механизма инвестквот уже построены и введены в эксплуатацию 9 заводов на Дальнем Востоке и 10 заводов в Северном бассейне.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года из-за вспышки заболевания среди портовых рабочих Даляня китайская сторона ужесточила карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.

Ситуация для российских рыбаков осложняется тем, что 1 января началась Охотоморская минтаевая путина (продлится до 10 апреля), в ходе которой планируется добыть свыше 915 тыс. тонн рыбы. Как правило, 70% этой продукции уходило на китайский рынок, поскольку дальневосточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение такого объема рыбы.