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Сбербанк вновь запустил программу сельской ипотеки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк с 4 июня вновь запускает прием заявок по программе льготной сельской ипотеки от 2,7%, заявил зампред правления банка Кирилл Царев.

"Сейчас нам выделен дополнительный лимит, и мы запустили программу снова. Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых", - сказал Царев журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Он отметил, что в прошлом году наблюдался очень высокий спрос на программу. Всего за время действия программы Сбербанк выдал 19,5 тысячи кредитов на сумму 35 млрд рублей.

Сельская ипотека

Программа сельской ипотеки действует в России с начала 2020 года. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма сельской ипотеки составляет 3 млн рублей, для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальнего Востока - 5 млн рублей. Согласно условиям программы, кредитные средства можно направить на покупку квартиры на этапе строительства и на рефинансирование кредита, взятого в другом банке после 1 января 2020 года.

В середине мая Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о дополнительном выделении средств на реализацию в 2021 году госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Выступая на совещании президента с членами правительства, она заявила, что на реализацию госпрограммы в этом году дополнительно требуется 6 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей на сельскую ипотеку.

Сбербанк Кирилл Царев

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