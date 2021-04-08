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ФАС и ЦБ согласовали покупку Совкомбанком банка "Восточный"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ЦБ РФ на покупку акций банка "Восточный", говорится в сообщении "Восточного".

Совкомбанк 25 марта официально объявил о покупке пакетов акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" и Шерзода Юсупова. Стороны ожидали закрытия сделки в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС.

Совет директоров "Восточного" ранее принял решение назначить на должность председателя правления банка бывшего зампреда правления Совкомбанка Кирилла Соколова. Полномочия исполняющей обязанности председателя правления "Восточного" Светланы Труханович прекращены.

Предполагается, что Соколов после закрытия сделки займется вопросами интеграции и присоединения "Восточного" к Совкомбанку.

Соколов окончил Новосибирский государственный университет, Высшую школу экономики и London Business School. В Совкомбанке он работает с 2004 года, занимался в том числе интеграцией приобретенных этой кредитной организацией банков.

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 37-е место в этом рэнкинге.

ФАС ЦБ РФ Совкомбанк банк Восточный

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