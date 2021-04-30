Совкомбанк купил "Восточный" за сумму "значительно" ниже капитала

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Совкомбанк купил банк "Восточный" за сумму "значительно" ниже его капитала (на 1 марта 2021 года - 27 млрд рублей), сообщил в интервью РБК совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Значительно дешевле. По условиям нашего договора не могу никак вам раскрывать цену, но из отчетности Совкомбанка по МСФО за первый квартал, скорее всего, можно будет цену понять", - сказал Хотимский.

Совкомбанк в начале апреля сообщил о закрытии сделки по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Тогда же Совкомбанк заявил о намерении внести в капитал "Восточного" 7 млрд рублей из собственных средств.

Этой суммы должно хватить, чтобы с "Восточного" были сняты ограничения, считает первый зампред Совкомбанка. "Мы исходим из того, что сумма 7 млрд достаточна. Она может, наверное, немного вырасти, но это уже вряд ли будет ощутимый объем", - сказал он.

По его словам, "Восточному" осталось дорезервировать примерно 10 млрд рублей корпоративного кредитного портфеля. "Это немного, это для Совкомбанка с активами 1,5 трлн рублей не несет экзистенциальной угрозы", - добавил Хотимский.

Отделения "Восточного" начнут переходить в Совокмбанк в третьем квартале 2021 года, отметил Хотимский. "Мы надеемся полностью завершить присоединение в первом квартале 2022 года", - добавил он.

Совкомбанк интересовался "Восточным" еще до его объединения с Юниаструм банком. "Мы примерялись к банку, несколько раз обсуждали сделку до того, как разгорелся конфликт. Это было еще до объединения "Восточного" с банком "Юниаструм". В том числе мы разговаривали с фондом Baring Vostok о возможности объединения "Восточного" с Совкомбанком. Мы просто коммерчески не договаривались. Может быть, в этот момент были другие приоритеты у акционеров "Восточного". Им казалось, что будет более, может быть, выгодным собственное развитие", - заявил Хотимский.